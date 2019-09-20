У Зеленского обнародовали дату встречи с Трампом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН запланирована на 25 сентября.

Об этом заявили в Офисе президента, передает УНН. “Встреча Президента Украины и президента США запланирована на 25 сентября”, — подтвердили там.

Кроме того, по словам собеседников, в начале следующей недели должны появиться анонсы других встреч Зеленского в рамках визита в США.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

Встреча Трампа и Зеленского была запланирована на 1 сентября, однако американский лидер отменил поездку в Варшаву из-за урагана, который надвигался на Флориду.

Планировалось, что Трамп и Зеленский во время встречи затронут вопросы противодействия агрессии РФ в Украине и предстоящего визита главы украинского государства в США.

Вскоре в результате телефонного разговора Зеленского и вице-президента США Майка Пенса были согласованы переговоры, которые назначили на конец сентября.

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд посоветовала Зеленскому обратить внимание на два вопроса в дискуссии с Трампом: инвестиции и санкции против России.

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