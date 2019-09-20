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20 сентября • обновлено в 16:50
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У Зеленского обнародовали дату встречи с Трампом

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН запланирована на 25 сентября.

Об этом заявили в Офисе президента, передает УНН. “Встреча Президента Украины и президента США запланирована на 25 сентября”, — подтвердили там.

Кроме того, по словам собеседников, в начале следующей недели должны появиться анонсы других встреч Зеленского в рамках визита в США.

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
США
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