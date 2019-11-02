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2 ноября • обновлено в 11:48
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"Посмотрите на МИД": Бессмертный заявил, что у Зеленского нет плана "Б" по Донбассу

1.7т Читать материал на украинском

Бывший член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный считает, что у Офиса президента нет никакого "плана Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я убежден, что нет ни плана "А", ни плана "Б". И не будет никогда", – заявил Бессмертный в программе "Итоги" на ObozTV.

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Он уточнил, что т.н. "формула Штайнмайера" была не планом, а "торпедой, которую поймали в свою цель".

По словам Бессмертного, чтобы украинская дипломатия могла диктовать свой вектор и продвигать свои условия, необходима полноценная работа со стороны Министерства иностранных дел.

"А наше внешнеполитическое ведомство, foreign office, который должен был разрабатывать и реализовывать эти направления, в соответствии с законами и под контролем президента, в следующем году будет реализовывать три проекта: путешествия украинцев, безвиз и продвижение каких-то там экономических интересов. Посмотрите, на что идут бюджетные расходы для МИД", – обратил он внимание.

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Дипломат отметил, что необходимо выделять деньги на продвижение интересов государства, информационную защиту Украины и т.д.

"Такое впечатление, что Украина не ведет войны. Что ей не нужны союзники, что ей не нужно формировать свой имидж, работать со СМИ, журналистами, блогерами… Вы не увидите этого в бюджете. А каким образом может осуществляться то, на что не выделяются деньги?" – подчеркнул Бессмертный.

Президент Владимир Зеленский в Золотом Луганской области

Президент Владимир Зеленский в Золотом Луганской области

president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, последние достигнутые в Минске договоренности о разведении войск на Донбассе сорвались из-за постоянного нарушения "режима тишины" со стороны оккупантов. При этом уже давно от властей Украины звучат заявления о наличии запасного плана "Б". Суть плана не разглашается, но 14 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил один из возможных вариантов – ввести миротворцев ООН на территорию Донбасса.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Отвод войск на Донбассе
Персона
Роман Бессмертный
Место
Украина
Теги
Офис президента Министерство иностранных дел Украины Формула Штайнмайера
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cook george
cook george
ЗЕ серед генералів дуже нагадує Ына. Або Кутузова.
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