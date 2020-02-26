Советник президента Украины Владимира Зеленского и "серый кардинал" при беглом Викторе Януковиче, дипломат Руслан Демченко может стать новым министром иностранных дел.

Об этом в Facebook написал украинский журналист Сергей Сидоренко.

"Уже с месяц в МИД и в ОПУ говорят о том, что одним из кандидатов является Руслан Михайлович Демченко. И это не просто слухи", – написал он.

Владимир Зеленский

При этом Сидоренко отметил, что сам Демченко может и отказаться от должности.

"Но то, что такой кандидат в принципе рассматривается – это больше чем показатель. Для многих это уже плевок", – акцентировал журналист.

Отметим, что ранее Демченко советником пятого президента Петра Порошенко. Также чиновник был глава протокола и офиса президента Виктора Ющенко. А при Януковиче был куратором отношений Украины с Россией.

Руслан Демченко Википедия

Добавим, что Демченко принимал участие в заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года, правительство Николая Азарова принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Во времена министра Леонида Кожары Демченко стал "серым кардиналом" МИД, отвечая за внешнюю политику страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил во власть некоторых должностных лиц из правительства Николая Азарова, которые подпадают под действие закона о люстрации.

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