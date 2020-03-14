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14 марта • обновлено в 18:34
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Тарас Березовец
Тарас Березовец
Политтехнолог, директор компании Berta Communications Все статьи автора

У Зеленского есть только один шанс спасти ситуацию. И себя

3.6т

У Зеленского есть только один шанс спасти ситуацию. И себя.

Немедленно отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака и отозвать подпись Кучмы под документом, подписанном вместе с боевиками ОРДЛО. И заявить, что он не имеет никакого отношения к происшедшему в Минске.

Все иное рано или поздно приведёт к полноценной катастрофе его и страну. Это только вопрос времени. Ермак должен быть отправлен в отставку и проведено расследование его деятельности на посту советника, а позже главы ОП. Оппозиция и ответственные граждане должны сейчас сконцентрироваться на этой цели. Только отставка Ермака может спасти Зеленского от неконтролируемого сценария.

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Автор
Тарас Березовец Тарас Березовец
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Ермак
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Тараса Березовца
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Занадто довго ми терпимо те ЗЕлене паскудство...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Никакого неконтролируемого сценария не будет.
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