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У Зеленского анонсировали увольнение топ-чиновников: названы имена

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На следующей неделе (с 10 июня) президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду четыре постановления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко, министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос о планах главы страны касательно увольнения Луценко.

"Что касается представления на освобождение генерального прокурора, там юридическая конструкция более сложная, но мы нашли возможность юридического обоснования.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

На следующей неделе президент Украины направит в Верховную Раду не три представления, а четыре представление на увольнение, в том числе, генерального прокурора Юрия Луценко", – сказал Стефанчук.

На вопрос ведущей, о каких трех чиновниках идет речь, представитель президента ответил: "И тех трех, в увольнении которых нам отказали", имея ввиду постановления, внесенные Зеленским в Раду 30 мая.

"Мы будем показывать, что в ситуации, в которой сегодня абсолютное непонимание и неприятие [Радой] позиций президента, президент будет настаивать на том, что это в пределах его конституционных полномочий и будем ожидать плодотворной реакции со стороны Верховной Рады", – подчеркнул Стефанчук.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

LIGA.net

Павел Климкин

Павел Климкин

Василий Грицак

Василий Грицак

24 канал

Степан Полторак

Степан Полторак

Пресс-служба Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в день инаугурации потребовал отставки генпрокурора Юрия Луценко, а также главы СБУ Грицака и министра обороны Полторака.

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Персоны
Владимир ЗеленскийРуслан СтефанчукЮрий ЛуценкоПавел КлимкинСтепан ПолторакВасилий Грицак
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украиныполитика
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