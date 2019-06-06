У Зеленского анонсировали увольнение топ-чиновников: названы имена

На следующей неделе (с 10 июня) президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду четыре постановления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко, министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос о планах главы страны касательно увольнения Луценко.

"Что касается представления на освобождение генерального прокурора, там юридическая конструкция более сложная, но мы нашли возможность юридического обоснования.

Владимир Зеленский

На следующей неделе президент Украины направит в Верховную Раду не три представления, а четыре представление на увольнение, в том числе, генерального прокурора Юрия Луценко", – сказал Стефанчук.

На вопрос ведущей, о каких трех чиновниках идет речь, представитель президента ответил: "И тех трех, в увольнении которых нам отказали", имея ввиду постановления, внесенные Зеленским в Раду 30 мая.

"Мы будем показывать, что в ситуации, в которой сегодня абсолютное непонимание и неприятие [Радой] позиций президента, президент будет настаивать на том, что это в пределах его конституционных полномочий и будем ожидать плодотворной реакции со стороны Верховной Рады", – подчеркнул Стефанчук.

Юрий Луценко LIGA.net

Павел Климкин

Василий Грицак 24 канал

Степан Полторак Пресс-служба Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в день инаугурации потребовал отставки генпрокурора Юрия Луценко, а также главы СБУ Грицака и министра обороны Полторака.

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