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5 декабря • обновлено в 16:27
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У Зеленского анонсировали особый статус Донбасса: раскрыты детали

4.9т
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Окружение президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса после "нормандской встречи".

Кроме того, они будут касаться децентрализации по стране в целом, но не затронут других вопросов жизни государства. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что указанное требование прописано в Минских соглашениях, а поэтому обязательно будет выполнено.

"Украина готова выполнить положение Минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идет", – заверил помощник Зеленского.

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Оккупированный Донбасс

Оккупированный Донбасс

"Корреспондент"

Ермак пояснил, что изменения в Конституцию, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", – повторил он, выразив уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • также Ермак заявил, что Украина может отгородиться от неподконтрольной части оккупированного Донбасса, если будут провалены переговоры в "нормандском формате" в Париже.

  • Кроме того, он отметил, что местные выборы на оккупированной территории Донбасса могут пройти осенью 2020 года, когда в Украине будут проходить очередные местные выборы.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Минские договоренности Децентрализация в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Ермак
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Santi Amonito
Santi Amonito
Теперь ху*ло должен уху*рить за поребрик и это - пи*дец лугандонской резервации. Вся к@цапская нечисть будет вычищена.
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия - вот главное, что должны услышать радикалы и перестать мешать установлению мира !
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Какло-срань свидомитая срёт кирпичами,это только начало,конца усраинского гадюшника,на очереди другие области.
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