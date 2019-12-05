У Зеленского анонсировали особый статус Донбасса: раскрыты детали

Окружение президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса после "нормандской встречи".

Кроме того, они будут касаться децентрализации по стране в целом, но не затронут других вопросов жизни государства. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что указанное требование прописано в Минских соглашениях, а поэтому обязательно будет выполнено.

"Украина готова выполнить положение Минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идет", – заверил помощник Зеленского.

Оккупированный Донбасс "Корреспондент"

Ермак пояснил, что изменения в Конституцию, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", – повторил он, выразив уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.

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также Ермак заявил, что Украина может отгородиться от неподконтрольной части оккупированного Донбасса, если будут провалены переговоры в "нормандском формате" в Париже.

Кроме того, он отметил, что местные выборы на оккупированной территории Донбасса могут пройти осенью 2020 года, когда в Украине будут проходить очередные местные выборы.

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