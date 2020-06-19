У Венедиктовой заметили часы Hublot за 10 000 евро: она назвала их подделкой

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова опровергла, что ее часы Hublot стоят 10 000 евро. По ее словам, это только их реплика, стоимость которой якобы составляет менее 5 000 гривен.

Об этом сообщили на странице Центра противодействия коррупции в Facebook. Там отметили, что такая информация по поводу элитного аксессуара содержится в официальном ответе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на соответствующий запрос.

"Получили ответ НАПК по поводу незадекларированных часов, которые мы неоднократно замечали на руке генпрокурора Венедиктовой. По всем признакам часы, которые засветила Венедиктова, это Hublot из коллекции Big Bang. Стоимость таких – до 10 000 евро. Но в декларации генпрокурора их нет", – напомнили в ЦПК.

"Венедиктова подтвердила НАПК, что это действительно Hublot, но не настоящие часы, а копия за нецелых 5000 грн. А вы как думаете, Венедиктова действительно носит подделку (пацаны на районе засмеют) или генпрокурор врет и носит настоящие Hublot?" – с сарказмом отметили в сообщении.

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