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5 июня • обновлено в 18:16
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У Порошенко заявили о готовности выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева

1.8т
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Партия "Европейская солидарность" заявила, что готова выдвинуть действующего мэра Киева Виталия Кличко кандидатом на предстоящих выборах киевского городского головы.

Об этом говорится в обращении партии к Кличко, передает пресс-служба политсилы. В партии напомнили, что на предыдущих выборах Киевского городского головы в 2015 году также поддержали Кличко.

"Европейская солидарность" готова и на этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы. И готова видеть вас во главе списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет", – сказано в обращении.

У Порошенко заявили о готовности выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева

В политсиле заявили, что последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что "Европейская солидарность" лидирует среди политических партий, а Кличко – среди претендентов на должность киевского городского головы.

"Это еще одно доказательство того, что киевляне хотят нашего единства, ибо все эти годы видели общую командную работу и надеются на его продолжение", – заявили в партии.

Нардепы отметили, что приближается время, когда демократические силы, которые вместе стояли бок о бок на Майдане, вместе работали в Киевсовете на благо киевлян и вместе боролись за укрепление столичного самоуправления, должны заявить о своих принципиальные позициях и определить своих главных союзников.

"Особенно важно это сделать в условиях, когда власть осуществляет непрерывные попытки наступления на местное самоуправление и децентрализацию. Когда Офис Президента хочет поставить Киев на колени и превратить мэра в прислугу "Слуг". Когда власть стремится сделать из избранного киевлянами мэра унизительную декорацию, изменив закон "О столице Украины – городе-герое Киеве". Мы убеждены, что киевляне дадут достойную оценку инициаторам всех этих новаций, а победа демократических сил в Киеве запустит волну политического очистки по всей Украине", – отметили в "ЕС".

Напомним, что действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил свое намерение баллотироваться на пост городского головы столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в тройку лидеров среди возможных кандидатов на должность мэра Киева вышли три кандидата – действующий мэр Виталий Кличко, предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский и народный депутат партии "Слуга народа" Александр Ткаченко.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Виталий Кличко Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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