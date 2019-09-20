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20 сентября • обновлено в 18:23
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"У него режим!" Спящий "слуга народа" оконфузился в Раде. Фото и видео

2.3т Читать материал на украинском

Знаменитый украинский борец Жан Беленюк, который стал нардепом от "Слуги народа", в пятницу, 20 сентября, уснул на заседании Верховной Рады.

Подтверждающие фото и видео опубликовал на своей странице в Facbook журналист Александр Гончаров. "Что тебе снится?" – подписал он кадры.

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Жан Беленюк

Жан Беленюк

"24"

Пользователи в сети активно комментируют увиденное. Некоторые даже защищают нардепа, отмечая, что он все-таки спортсмен и устает на тренировках.

Жан Беленюк уснул в ВР

Жан Беленюк уснул в ВР

Facebook Александра Гончарова

"У него режим!" – отвечают они на критику оппонентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Алексей Устенко также прилег отдохнуть на заседании Верховной Рады.

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Персона
Жан Беленюк
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Поравс Алек
Поравс Алек
Потому чтг люди работают, в отличие от прошлых созывов где депутаты были где угодно токо не взале
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