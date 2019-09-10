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10 сентября • обновлено в 22:29
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"У нас есть план!" Сенцов раскрыл тактику Зеленского по новому обмену пленными

7.7т Читать материал на украинском

У президента Украины Владимира Зеленского есть договоренности и дальнейший план по освобождению удерживаемых в России лиц.

Об этом заявил украинский режиссер Олег Сенцов на первой после освобождения пресс-конференции во вторник, 10 сентября.

"Когда мы сели в самолет, нас встречал президент и я спросил: "А остальные?" В России осталось больше сотни парней, которые не являются медийными личностями. У нас "обменного фонда" нет. Возник вопрос: "На что будем менять?" Зеленский сказал: "У нас есть план". Президент добавл, что будет второй этап", — отметил он.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Скриншот видео

Сенцов выразил надежду, что президент Украины знает, что он делает для страны, но подчеркнул, что не относится к его сторонникам.

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"Не хочу комментировать действия властей, им виднее. Не в том смысле, что делайте, что хотите. Я пока не могу разобраться до конца", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Олег Сенцов Владимир Зеленский
Место
Украина
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