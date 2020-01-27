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27 января • обновлено в 15:33
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

У міністерстві "забудовників та заробітчанства" горять архіви

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Наша команда "Рідної країни" неодноразово звертала увагу й протестувала проти забудовницько-корупційної діяльності Міністерства культури.

Особливо це стосувалося масового виведення із статусу історичних пам'яток будівель в місті Києві. За інформацією експертів, особливо в період ліквідації старого Міністерства та створення нового, було видано низку дозволів в інтересах впливових київських забудовників щодо пам'яток історії та архітектури столиці!

Саме тому є підстави стверджувати, що підпал архіву Міністерства культури не є випадковим і потребує невідкладного розслідування.

Вимагаємо від Уряду та правоохоронних органів перевірити всі забудовницькі рішення Міністерства за останні роки та розслідувати історію з можливим підпалом архіву.

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина Киев
Тег
Министерство культуры
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