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"У меня там б*ндеровцы!" Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганскй и Донецкой области.

Таке заявление прозвучало в интервью "РБК-Украина". Отмечается, что это может произойти с помощью референдума.

"Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке", – сказал он.

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Андрей Богдан

Андрей Богдан

На вопрос журналиста, понимает ли он силу прецедента, Богдан ответил: "Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан на войне?".

При этом идея сделать русский вторым государственным в Украине в целом Богдану не понравилась. "Нет. Я сам со Львова, у меня там "б*ндеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", – сказал он.

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Темы
Языковой скандалЗакон о языках
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
референдум
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