"У Кремля панический страх": Порошенко пояснил приговор Сущенко

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на оглашение московским судом приговора в деле украинского журналиста Романа Сущенко, которому дали 12 лет строгого режима в российской колонии.

Президент на своей странице в Facebook отметил, что Кремль не остановится ни перед чем в попытке сломать дух украинцев.

"Беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев", - сказано в сообщении.

Порошенко уверен, что Россия понесет наказание за свои незаконные действия.

"Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор себе", - отметил украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Московский районный суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Позже его адвокат Марк Фейгин заявил, что есть шанс обменять украинского журналиста на осужденного в России директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.