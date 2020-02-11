У кандидата на главу игорного бизнеса в Украине заметили два паспорта

Вероятный глава новой Комиссии по регулированию азартный игр в Украине Борис Баум до сих пор не сдал свой латвийский паспорт.

При этом он уже успел получить паспорт Украины. Об этом сообщает Bihus.Info. Таким образом, сейчас Баум имеет двойное гражданство.

Он получил гражданство Украины в 2020 году, о чем сообщил журналистам. Через день стало известно, что Баум до сих пор пользуется документом, который похож на латвийский паспорт. Его продемонстрировал сам Баум.

При этом двойное гражданство запрещено украинским законодательством. Баум является гражданином Латвии и работал с российско-украинской группой VS Energy.

У Баума может быть несколько паспортов bihus.info

Как сообщал OBOZREVATEL, неофициально вокруг Баума уже возник ореол главного "решалы", который именем Коломойского якобы открывает любые двери в Офисе президента".

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