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У 6 партий наибольшие шансы пройти в новую Раду – июльский опрос GfK

3.1тЧитать новость на украинском

Шесть партий имеют наибольшие шансы пройти в Верховную Раду следующего, девятого созыва.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании GfK Ukraine, проведенного 3-22.07.2018.

В частности, речь идет о "Батькивщине" (25,9%), "Гражданской позиции", Радикальной партии Олега Ляшко, "За жизнь", "Оппозиционный блок" и БПП.

опрос GfK Ukraine

Упали рейтинги "Самопомочи" (до 3,7%) и "Слуги народа" (до 3,9%).

опрос GfK Ukraine

опрос GfK Ukraine

опрос GfK Ukraine

Впервые в этом году расклад с распределением мест в парламенте таков, что коалицию способны создать всего 2 партии – "Батькивщина" (142 места в парламенте) и "Гражданская позиция" (85 мест).

опрос GfK Ukraine

Опрашивалось 1000 респондентов в возрасте от 16 лет по всей Украине.

Очередные выборы Рады намечены на осень 2019 года.

Читайте также, как лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко по итогам июля 2018 года сократил отставание в президентском рейтинге от лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Читайте все новости по теме "социологические опросы" на OBOZREVATEL.

Тема
социологические опросы
Персоны
Анатолий ГриценкоЮлия Тимошенко
Место
Украина
Объект
выборы в Украине
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Halenko Mykola
Halenko Mykola
Странные люди , украинцы. Тимошенко уже более 14 лет морочить им голову. То "вона працюе" (допрацювалась що ледь відсудили у Росії гроші за газ який не брали , а зараз вона поміняє конституцію(ніби в ВР їй хтось заважав 4 роки) і запануємо як ніколи. Альо народ зніміть шори з очей , Вона хочуть погетьманити. Забули як вона вела себе в буцигарні , як вроджена відьма, не певен хто відбував покарання вона чи персонал пенітенціарного закладу.
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