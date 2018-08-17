У 6 партий наибольшие шансы пройти в новую Раду – июльский опрос GfK

Шесть партий имеют наибольшие шансы пройти в Верховную Раду следующего, девятого созыва.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании GfK Ukraine, проведенного 3-22.07.2018.

В частности, речь идет о "Батькивщине" (25,9%), "Гражданской позиции", Радикальной партии Олега Ляшко, "За жизнь", "Оппозиционный блок" и БПП.

опрос GfK Ukraine

Упали рейтинги "Самопомочи" (до 3,7%) и "Слуги народа" (до 3,9%).

опрос GfK Ukraine

опрос GfK Ukraine

опрос GfK Ukraine

Впервые в этом году расклад с распределением мест в парламенте таков, что коалицию способны создать всего 2 партии – "Батькивщина" (142 места в парламенте) и "Гражданская позиция" (85 мест).

опрос GfK Ukraine

Опрашивалось 1000 респондентов в возрасте от 16 лет по всей Украине.

Очередные выборы Рады намечены на осень 2019 года.

Читайте также, как лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко по итогам июля 2018 года сократил отставание в президентском рейтинге от лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.