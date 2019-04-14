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Тысячи киевлян пришли на стадион "Олимпийский", чтобы послушать выступление Порошенко

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Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали широкий интерес у общественности. На НСК "Олимпийский", где проходят дебаты, собралась многотысячная аудитория зрителей, которые хотят увидеть дискуссию кандидатов вживую. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии, опубликованные пользователями социальных сетей.

"Все эти люди пришли на дебаты. Ищем Зеленского", – написал пользователь Дмитрий Вовнянко.

"Пришли, поддержали, поблагодарили", – написала Анна Шушуркина.

Перед стадионом "Олимпийский" установлена сцена с экранами, на которых в прямом эфире проходит трансляция дебатов. Вход на НСК открыт для всех желающих. Пропускают на стадион через металлодетекторы, в целом установлено 16 устройств. Порядок в городе Киеве обеспечивают несколько тысяч полицейских.

Отметим, что кандидат на пост президента Владимир Зеленский на дебатах так и не появился. Напомним также, что ранее на митинг в поддержку кандидата в президенты Петра Порошенко, который состоялся на Михайловской площади 17 марта 2019 года, пришло более 40 тысяч киевлян.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
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Livesey David
Livesey David
В Свинарнии дураков не на один стадион хватит.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Livesey David, ты там "прямые линии" прокомментируй, как вы их отличаете от прошлогодних? Неужто хуйловая рожа не надоела? Хотя чегоя у опарышей спрашиваю не надоело ли им дерьмо? Опарышам дерьмо не надоедает.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Livesey David, на ботоферме аврал? Без выходных пашете?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Блин. Вот сиду и думаю, однажды же всех этих ватных ботов продадут на органы, для компенсации убытков Пригожину,и станет скучно. Некого накуй посылать
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Макарский Александр
Макарский Александр
Бешенство Ватки, тебя Супрун вместе с дитями уже продала. Просто под кастрюлей у рагулей-свыноебов нема мозгов,все евротруселя чекают,а в Европе тысячи пациентов ждут когда же откормят моего свидомого укро-кабанчика
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1
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки, а так хоть смотришь, вроде ж стараются, срут как положено по-методике, веруют что их мнение на чтото влияют. Жалко этих ватоживотных, если честно. :-/
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Давай отчёт как обеспечил гарантии выполнения Конституции Украины народу Украины, который вашими силами в своей стране официально никто и как неопределённое явление власти не имеет вопреки тому, что утверждает Конституция. Остальной пустой треп неинтересен до тех пор, пока не выяснили у кого в Украине теперь реальная власть
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ильчук Андрей, ты сегодня спивала на стадионе пидманула пидвела вместе с головным Свынопасом ? Говорят,шо у пидорков, типа тебя, приятные женские сопрано
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ильчук Андрей, а может просто послать вату накуй. Так веселее.
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