Тысячи киевлян пришли на стадион "Олимпийский", чтобы послушать выступление Порошенко

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали широкий интерес у общественности. На НСК "Олимпийский", где проходят дебаты, собралась многотысячная аудитория зрителей, которые хотят увидеть дискуссию кандидатов вживую. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии, опубликованные пользователями социальных сетей.

"Все эти люди пришли на дебаты. Ищем Зеленского", – написал пользователь Дмитрий Вовнянко.

"Пришли, поддержали, поблагодарили", – написала Анна Шушуркина.

Перед стадионом "Олимпийский" установлена сцена с экранами, на которых в прямом эфире проходит трансляция дебатов. Вход на НСК открыт для всех желающих. Пропускают на стадион через металлодетекторы, в целом установлено 16 устройств. Порядок в городе Киеве обеспечивают несколько тысяч полицейских.

Отметим, что кандидат на пост президента Владимир Зеленский на дебатах так и не появился. Напомним также, что ранее на митинг в поддержку кандидата в президенты Петра Порошенко, который состоялся на Михайловской площади 17 марта 2019 года, пришло более 40 тысяч киевлян.

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