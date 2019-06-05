"Ты можешь по-русски говорить?" Секретарь мэрии Славянска разозлил украинцев

Секретарь Славянского городского совета, что в Донецкой области, Жан Ким призвал исполняющего обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры Фреда Корепанова говорить по-русски во время сессии горсовета.

Фрагмент видео опубликовали на YouТube-канале "Газета Объявлений". Так, на 65 сессии горсовета чиновник докладывал на украинском языке.

"Ты можешь по-русски говорить? Путаешься. Непонятно, что ты там говоришь", — заявил Жан Ким во время выступления.

Секретарь мэрии Славянска разозлил украинцев

Под видео зрители выразили свое возмущение. Мол, как государственный чиновник не понимает украинского языка.

"Он зарплату получает хрен знает какую, по сравнению с простыми работягами и не может по закону выучить язык. Таких надо гнать из власти. Пусть идёт улицы метёт. Там не надо по-украински разговаривать", "Населили нечистью Украину!!! Население, мать их...", "Он госслужащий, он он обязан знать язык", — комментируют люди.

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Впрочем, есть и такие, кто выступил в защиту Жана Кима.

"Нехер кого-то на украинском заставлять говорить. Устроили мовный террор", - возмущается пользователь.

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Как писал ранее OBOZREVATEL , в сети разгорелись споры из-за русскоязычный выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum 23 мая.

Также скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева выдала фейк о том, что большинство населения Украины якобы протестует против принятого закона об украинском языке 5670-д.

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