Тягнибок, Ярош и Кошулинский объединились: топ-20 кандидатов в Раду

Националистические организации "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Свобода" объявили об объединении для совместного похода на парламентские выборы 21 июля.
Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода", во время съезда которого в воскресенье, 9 июня, было принято решение. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Кроме того, желание пойти по общим спискам выразили также Украинская Добровольческая Армия, ОУН и Конгресс украинских националистов.
Съезд ВО "Свобода"
Пресс-служба ВО "Свобода"
Озвучена была первая двадцатка в предвыборном списке образованного объединения. Так, туда вошли:
лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок;
лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий;
экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош;
председатель партии "Правый сектор" Андрей Тарасов;
заместитель председателя партии "Свобода" Руслан Кошулинский;
актер театра и кино Богдан Бенюк;
руководитель центрального штаба партии "Национальный корпус" Родион Кудряшов;
экс-вице-премьер-министр Украины Александр Сыч;
председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко;
директор центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк;
народный депутат и член общественной организации "Гражданский Корпус АЗОВ" Олег Петренко;
экс-депутат от партии "Свобода" Анатолий Витив;
лейтенант Вооруженных сил Украины Андрей Левицкий;
председатель центрального штаба "Правого сектора" Василий Лабайчук;
историк и представитель "Национального корпуса" Александр Алферов;
экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник;
экс-председатель Тернопольского облсовета Алексей Кайда;
музыкант Арсений Билодуб;
юрист "Национального Корпуса" Виктор Шендибило;
экс-глава Львовского облсовета Олег Панькевич.
Съезд ВО "Свобода"
Пресс-служба ВО "Свобода"
Съезд ВО "Свобода"
Пресс-служба ВО "Свобода"
Съезд ВО "Свобода"
Пресс-служба ВО "Свобода"
Съезд ВО "Свобода"
Пресс-служба ВО "Свобода"
Съезд ВО "Свобода"
Пресс-служба ВО "Свобода"
Отмечается, что возглавит объединение лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий.
Андрей Белецкий
MyKharkov.info
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