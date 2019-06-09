Тягнибок, Ярош и Кошулинский объединились: топ-20 кандидатов в Раду

Националистические организации "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Свобода" объявили об объединении для совместного похода на парламентские выборы 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода", во время съезда которого в воскресенье, 9 июня, было принято решение. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кроме того, желание пойти по общим спискам выразили также Украинская Добровольческая Армия, ОУН и Конгресс украинских националистов.

Съезд ВО "Свобода" Пресс-служба ВО "Свобода"

Озвучена была первая двадцатка в предвыборном списке образованного объединения. Так, туда вошли:

лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок;

лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий;

экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош;

председатель партии "Правый сектор" Андрей Тарасов;

заместитель председателя партии "Свобода" Руслан Кошулинский;

актер театра и кино Богдан Бенюк;

руководитель центрального штаба партии "Национальный корпус" Родион Кудряшов;

экс-вице-премьер-министр Украины Александр Сыч;

председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко;

директор центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк;

народный депутат и член общественной организации "Гражданский Корпус АЗОВ" Олег Петренко;

экс-депутат от партии "Свобода" Анатолий Витив;

лейтенант Вооруженных сил Украины Андрей Левицкий;

председатель центрального штаба "Правого сектора" Василий Лабайчук;

историк и представитель "Национального корпуса" Александр Алферов;

экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник;

экс-председатель Тернопольского облсовета Алексей Кайда;

музыкант Арсений Билодуб;

юрист "Национального Корпуса" Виктор Шендибило;

экс-глава Львовского облсовета Олег Панькевич.

Съезд ВО "Свобода" Пресс-служба ВО "Свобода"

Съезд ВО "Свобода" Пресс-служба ВО "Свобода"

Съезд ВО "Свобода" Пресс-служба ВО "Свобода"

Съезд ВО "Свобода" Пресс-служба ВО "Свобода"

Съезд ВО "Свобода" Пресс-служба ВО "Свобода"

Отмечается, что возглавит объединение лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий.

Андрей Белецкий MyKharkov.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявила список 100 кандидатов, с которыми пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.

Решающий съезд, на котором озвучили топ-10 кандидатов в депутаты, провела также партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!