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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Тягнибок, Ярош и Кошулинский объединились: топ-20 кандидатов в Раду

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Националистические организации "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Свобода" объявили об объединении для совместного похода на парламентские выборы 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода", во время съезда которого в воскресенье, 9 июня, было принято решение. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кроме того, желание пойти по общим спискам выразили также Украинская Добровольческая Армия, ОУН и Конгресс украинских националистов.

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Съезд ВО "Свобода"

Съезд ВО "Свобода"

Пресс-служба ВО "Свобода"

Озвучена была первая двадцатка в предвыборном списке образованного объединения. Так, туда вошли:

  • лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок;

  • лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий;

  • экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош;

  • председатель партии "Правый сектор" Андрей Тарасов;

  • заместитель председателя партии "Свобода" Руслан Кошулинский;

  • актер театра и кино Богдан Бенюк;

  • руководитель центрального штаба партии "Национальный корпус" Родион Кудряшов;

  • экс-вице-премьер-министр Украины Александр Сыч;

  • председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко;

  • директор центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк;

  • народный депутат и член общественной организации "Гражданский Корпус АЗОВ" Олег Петренко;

  • экс-депутат от партии "Свобода" Анатолий Витив;

  • лейтенант Вооруженных сил Украины Андрей Левицкий;

  • председатель центрального штаба "Правого сектора" Василий Лабайчук;

  • историк и представитель "Национального корпуса" Александр Алферов;

  • экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник;

  • экс-председатель Тернопольского облсовета Алексей Кайда;

  • музыкант Арсений Билодуб;

  • юрист "Национального Корпуса" Виктор Шендибило;

  • экс-глава Львовского облсовета Олег Панькевич.

Съезд ВО "Свобода"

Съезд ВО "Свобода"

Пресс-служба ВО "Свобода"

Съезд ВО "Свобода"

Съезд ВО "Свобода"

Пресс-служба ВО "Свобода"

Съезд ВО "Свобода"

Съезд ВО "Свобода"

Пресс-служба ВО "Свобода"

Съезд ВО "Свобода"

Съезд ВО "Свобода"

Пресс-служба ВО "Свобода"

Съезд ВО "Свобода"

Съезд ВО "Свобода"

Пресс-служба ВО "Свобода"

Отмечается, что возглавит объединение лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий.

Андрей Белецкий

Андрей Белецкий

MyKharkov.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявила список 100 кандидатов, с которыми пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.

Решающий съезд, на котором озвучили топ-10 кандидатов в депутаты, провела также партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Олег ТягнибокДмитрий ЯрошРуслан КошулинскийАндрей Белецкий
Место
Украина
Теги
Верховна Рада УкраїниПравый секторНациональный корпусВО Свобода
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