Прогульщик и брат фаната "ДНР": всплыли скандальные факты о новом советнике Гончарука

Бывший заместитель Николаевского городского головы Антон Турупалов, которого уволили за прогулы, назначен советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он отметил, что экс-чиновник якобы будет консультировать главу правительства по вопросам тарифов.
Отметим, Турупалов успел отличится на нескольких должностях. Так, в сентябре 2015 года он возглавил Ивановскую РГА в Одесской области. Депутаты райсовета выразили недовольство его работой. Турупалов не ходил на заседания и не появлялся на рабочем месте. Уже в апреле 2016 года Ивановский райсовет более чем двумя третями голосов выразил недоверие главе.
Турупалов стал советником Гончарука: скандальные факты
НикВести
Далее он стал заместителем городского головы Николаева по вопросам инфраструктуры и транспорта. Как пишут "НикВести", 14 марта 2018 года, спустя полгода прогулов, мужчину снова уволили с должности.
Также отмечается, что за время работы в Николаеве Турупалов прославился конфликтами с депутатами, которые критиковали его и требовали его увольнения.
Турупалов стал советником Гончарука: скандальные факты
Facebook Алексея Гончаренко
Турупалов стал советником Гончарука
Всплыли скандальные факты и о семье Турупалова, который является уроженцем Донецка. Его брат и отец являются сторонниками террористических организаций на Донбассе.
Так, Алексей Турупалов занимается в Донецке адвокатской деятельностью и является владельцем сайта "Адвокат ДНР", а отец Виктор Турупалов работал деканом факультета ВУЗа на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области.
Брат Турупалова работает в "ДНР"
Думская
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын продюсера Александра Роднянского, который помог актерской карьере президента Владимира Зеленского, стал главным экономическим советником в правительстве Украины.
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