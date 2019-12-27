Прогульщик и брат фаната "ДНР": всплыли скандальные факты о новом советнике Гончарука

Бывший заместитель Николаевского городского головы Антон Турупалов, которого уволили за прогулы, назначен советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он отметил, что экс-чиновник якобы будет консультировать главу правительства по вопросам тарифов.

Отметим, Турупалов успел отличится на нескольких должностях. Так, в сентябре 2015 года он возглавил Ивановскую РГА в Одесской области. Депутаты райсовета выразили недовольство его работой. Турупалов не ходил на заседания и не появлялся на рабочем месте. Уже в апреле 2016 года Ивановский райсовет более чем двумя третями голосов выразил недоверие главе.

Турупалов стал советником Гончарука: скандальные факты НикВести

Далее он стал заместителем городского головы Николаева по вопросам инфраструктуры и транспорта. Как пишут "НикВести", 14 марта 2018 года, спустя полгода прогулов, мужчину снова уволили с должности.

Также отмечается, что за время работы в Николаеве Турупалов прославился конфликтами с депутатами, которые критиковали его и требовали его увольнения.

Турупалов стал советником Гончарука: скандальные факты Facebook Алексея Гончаренко

Турупалов стал советником Гончарука

Всплыли скандальные факты и о семье Турупалова, который является уроженцем Донецка. Его брат и отец являются сторонниками террористических организаций на Донбассе.

Так, Алексей Турупалов занимается в Донецке адвокатской деятельностью и является владельцем сайта "Адвокат ДНР", а отец Виктор Турупалов работал деканом факультета ВУЗа на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области.

Брат Турупалова работает в "ДНР" Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын продюсера Александра Роднянского, который помог актерской карьере президента Владимира Зеленского, стал главным экономическим советником в правительстве Украины.

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