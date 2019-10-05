Турция объявила о новой военной операции в Сирии: что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о готовности турецких военных начать полномасштабную операцию на севере Сирии.

Об этом сообщает издание "РИА Новости". При этом ранее МИД Египта призвал мировое сообщество привлечь Эрдогана к ответственности за поддержку терроризма.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

"Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха", — заявил турецкий лидер, выступая перед руководством правящей Партии справедливости и развития.

Целью операции будет очистка приграничной территории Сирии от Сил самообороны сирийских курдов и создание зоны безопасности в этом месте, уверяет Эрдоган. Президент Турции отметил, что поддерживающие курдов США должны дать ответ, признают ли они их террористической организацией.

"Мы понимаем, что идеи о проведении совместного с США наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности", — пояснил Эрдоган.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Дональд Трамп и Эрдоган поссорились из-за мощного оружия Владимира Путина.

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