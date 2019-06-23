"Тупая обезьяна!" Онищенко поскандалил с министром из-за похода в Раду

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов прокомментировал решение суда, позволяющее беглому олигарху и экс-нардепу Александру Онищенко участвовать в выборах в Верховную Раду, и нарвался на гнев последнего.

Так, в комментарии "Громадському" Жданов опроверг сведения о том, что бизнесмен представлял Украину на международных соревнованиях по конному спорту, чем Онищенко объяснял свое отсутствие в стране.

"Согласно приказу министерства молодежи и спорта №5286 от 28.12.2018, указанное лицо не входит в основной или резервный состав национальной сборной команды Украины по конному спорту на 2019 год. Следовательно, он не может официально представлять Украину на международных соревнованиях. Всеукраинская федерация конного спорта также не согласовывала с министерством никаких командировок Онищенко для участия в спортивных соревнованиях", – заявил министр.

Александр Онищенко

Его слова вызвали бурную реакцию у Онищенко. Олигарх в грубой и оскорбительной форме набросился с обвинениями на Жданова, заверив в Facebook, что участвовал в международных соревнованиях по конному спорту, где была сборная Украины.

Скриншот

"Сегодня тупая обезьяна Жданов, по совместительству министр спорта, но не имеющий к спорту никакого отношения, написал, что я не участвовал в спортивных соревнованиях, так он меня туда не отправлял и не финансировал. Для тупой обезьяны объясняю, что украинская команда участвовала на трёх последних Олимпийских играх благодаря мне и без его акцепта или финансирования. А я лично принимал участие во всех международных соревнованиях последние 5 лет под флагом Украины. Для этого мне не нужен псевдоминистр, его согласие и бюджетные деньги", – написал он.

Олигарх также опубликовал скриншоты с сайта международной федерации, якобы подтверждающие его слова.

Facebook Александра Онищенко

Более того, олигарх продолжил оскорблять Жданова, попросив пользователей сети найти на него компромат. "Будем воспитывать эту обезьяну, которая случайный человек в спорте и которому осталась пару недель до дембеля, а дальше будет все по плану", – выразился Онищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Онищенко бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность. В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче беглого народного депутата.

В июле 2018 года суд в Испании принял решение об экстрадиции Онищенко в Украину.

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