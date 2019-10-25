Тука раскрыл подлые методы российской пропаганды против Украины

Россия применяет ряд мер против Украины и остального мира, которые направлены для достижения внешнеполитических целей без применения вооружения.

Об этом в своем блоге рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, назвав три способа давления российской пропаганды.

Как метод так называемой "мягкой силы" в "борьбе за умы и сердца" Кремль использует культуру.

"С помощью культуры у населения той или иной страны формируется некий образ. Простой пример, как это работает везде. Допустим, всем хорошо знаком забавный образ Винни-Пуха. Этот неуклюжий медвежонок может вызывать лишь сочувствие или симпатию, но никак не настороженность. Но прообраз Винни-Пуха — это медведь, один из самых опасных хищников в дикой природе", – рассказал чиновник.

Тука отметил, что спорт также стал инструментом пропаганды России, который использовался еще со времен СССР.

"Спортивные международные состязания еще с советских времен рассматривались пропагандистами как некое столкновение двух противоборствующих систем — социалистической и капиталистической. Показателен пример московской Олимпиады 1980 года. Символом этой Олимпиады был избран медвежонок – как некий образ доброжелательного русского мира, в то время как советские войска начали свое вторжение в Афганистан", – пояснил он.

Российская пропаганда Цензор.НЕТ

Замминистра также выделил религию как метод давления российской власти.

"Русская православная церковь присутствует во многих странах мира, а ее попы всегда использовались в Украине в качестве рупора "русского мира". Они всегда пели песни про единый народ, про братство и духовное единство. Всегда пропагандировали и отстаивали идеи Кремля. Многочисленные крестные ходы, организованные РПЦ, всегда сопровождались речевками: "НАТО – нет", "Долой Америку" и "Да здравствует Россия". С начала войны на Востоке зафиксировали не единичные случаи того, как попы РПЦ благословляли на убиение защитников Украины террористов из так называемых "Л/ДНР", – рассказал Тука.

Как сообщал OBOZREVATEL, Георгий Тука заявил, что украинские власти прислушиваются к ультимативной форме общения, которую практикует Кремль.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!