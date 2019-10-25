Главная Новости
25 октября • обновлено в 10:53
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Тука раскрыл подлые методы российской пропаганды против Украины

1.5т Читать материал на украинском

Россия применяет ряд мер против Украины и остального мира, которые направлены для достижения внешнеполитических целей без применения вооружения.

Об этом в своем блоге рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, назвав три способа давления российской пропаганды.

Как метод так называемой "мягкой силы" в "борьбе за умы и сердца" Кремль использует культуру.

Новости
Разумков жестко отшил российского пропагандиста в ЕС. Видео

"С помощью культуры у населения той или иной страны формируется некий образ. Простой пример, как это работает везде. Допустим, всем хорошо знаком забавный образ Винни-Пуха. Этот неуклюжий медвежонок может вызывать лишь сочувствие или симпатию, но никак не настороженность. Но прообраз Винни-Пуха — это медведь, один из самых опасных хищников в дикой природе", – рассказал чиновник.

Тука отметил, что спорт также стал инструментом пропаганды России, который использовался еще со времен СССР.

"Спортивные международные состязания еще с советских времен рассматривались пропагандистами как некое столкновение двух противоборствующих систем — социалистической и капиталистической. Показателен пример московской Олимпиады 1980 года. Символом этой Олимпиады был избран медвежонок – как некий образ доброжелательного русского мира, в то время как советские войска начали свое вторжение в Афганистан", – пояснил он.

Российская пропаганда

Российская пропаганда

Цензор.НЕТ

Замминистра также выделил религию как метод давления российской власти.

"Русская православная церковь присутствует во многих странах мира, а ее попы всегда использовались в Украине в качестве рупора "русского мира". Они всегда пели песни про единый народ, про братство и духовное единство. Всегда пропагандировали и отстаивали идеи Кремля. Многочисленные крестные ходы, организованные РПЦ, всегда сопровождались речевками: "НАТО – нет", "Долой Америку" и "Да здравствует Россия". С начала войны на Востоке зафиксировали не единичные случаи того, как попы РПЦ благословляли на убиение защитников Украины террористов из так называемых "Л/ДНР", – рассказал Тука.

Как сообщал OBOZREVATEL, Георгий Тука заявил, что украинские власти прислушиваются к ультимативной форме общения, которую практикует Кремль.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Тег
пропаганда
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
21
Смешно
9
Интересно
1
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У меня начал закипать моск. Что этот человек хочет от России? Ну, если ты кого-то в чем-то упрёкаешь, значит, ждёшь каких-то изменений, что оппонент откажется от своего "неправильного" поведения? От чего в данном случае должна отказаться Россия? От культуры, спорта и православия? Он в своём уме? И когда это во время крестного хода попы орали "НАТО нет" и "Долой Америку"???
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Блоги / мнения

ads pixel