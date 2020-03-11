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11 марта • обновлено в 15:37
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Тука предложил запретить партию Медведчука в Украине

3.6т
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Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что в стране необходимо "в срочном порядке" принимать закон о запрете деятельности пророссийских политических и общественных организаций.

"Под действие закона сразу же подпадет парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука – ну и чудесно", – сказал он OBOZREVATEL.

По мнению Туки, создать такой законопроект будет не труднее, чем законопроект о декоммунизации в Украине. "Оппоненты часто говорят: попробуйте прописать, как определить пророссийские организации. Но я думаю, что, если собрать пул квалифицированных юристов и политологов, то за несколько дней они это сделают".

"Закон о декоммунизации провели. Ни одного инфаркта у коммунистов я не видел, ни одного инсульта не случилось, и даже диареи ни с кем не приключилось. А деятельность Коммунистическая партия прекратила. То же самое можно сделать и здесь", – подчеркнул он.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

В этом контексте Тука назвал "какой-то возней" попытки нынешней команды власти во главе с Владимиром Зеленским бороться с российской пропагандой. "Бороться с пропагандой запретительными методами – все равно что граблями резать хлеб", – заметил он. Тука добавил, что "КПД" отдельных контрпропагандистских мер наподобие разбрасывания листовок над оккупированными территориями Донбасса или создания специального телеканала "меньше, чем у паровоза".

"Существуют намного более разумные цивилизованные способы противодействия подобным явлениям", – сказал он. По мнению Туки, необходимо "бороться с причиной, а не со следствием". В частности, сделать невозможным финансирование пророссийских СМИ политическими силами.

"Этого не делал Порошенко, не делает и Зеленский. Я не вижу даже попыток действовать в подобном направлении", – констатировал он.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 10 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардеп Виктор Медведчук провел встречу с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным, которая была посвящена "созданию парламентского измерения "нормандского формата".

  • В тот же день над оккупированной территорией Донбасса беспилотники сбросили 10 тысяч листовок со словами: "Добро пожаловать, ты дома", "Вместе нам лучше", "Вместе восстановим".

  • Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение и оштрафовал телеканал NewsOne за разжигание вражды и распространение российской пропаганды.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда Эксклюзив
Персоны
Георгий Тука Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Нещебная Алевтина
Нещебная Алевтина
тука кто ты такой чтобы за народ решать какие партии должны быть а какие оставить ведь тогда народ пойдёт против власти особенно восток юг и центр лучше запретить все националистические партии и не будет никакого раскола в украине и прежде чем высказывать свои мысли в слух подумай как следует
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
более того, их надо депортировать в рф.
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