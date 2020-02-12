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12 февраля • обновлено в 09:45
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Цимбалюк разгромил идею обмена Крыма на Донбасс

4.3т
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Россия не закончит войну на Донбассе в обмен на пуск воды в оккупированный Крым. В таком случае о полуострове придется забыть навсегда.

Такое мнение выразил журналист Роман Цимбалюк. Он добавил, что для начала нужно было бы поинтересоваться, что об обмене думают в России.

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По словам журналиста, ответ Москвы по воде будет таким: "да, берем, и вы забываете о Крыме навсегда".

"По Донбассу – еще проще: нас там нет, но вы обязаны признать оккупационные администрации", – спрогнозировал Цимбалюк.

"Почему часть украинской власти думает, что Кремль в принципе готов заканчивать войну и тем более уходить из оккупированных территорий? На основании чего делают такие выводы? Может, потому что Владимир Зеленский в глазах Путина "увидел" желание закончить войну. Это аргумент", – сыронизировал журналист.

Роман Цимбалюк разгромил идею обмена Крыма на Донбасс

Роман Цимбалюк разгромил идею обмена Крыма на Донбасс

Скриншот

Цимбалюк разгромил идею обмена Крыма на Донбасс

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заяил, что подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".

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Автор
Екатерина Луговская
Темы
Аннексия Крыма Война на дорогах
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Комментарии
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Этому громителю надо пояснить, что в Украине Конституция есть и она все решает, а не лай прикормленных журнашлюх
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0
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ушастая какашка высказалась. :-))) И ШО? :-)))))
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1
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Крым только из украинских СМИ узнает, что хочет получать воду в обмен на что-то. Убогие сами выдумывают проблемы, потом начинают их опровергать.
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