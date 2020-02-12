Россия не закончит войну на Донбассе в обмен на пуск воды в оккупированный Крым. В таком случае о полуострове придется забыть навсегда.

Такое мнение выразил журналист Роман Цимбалюк. Он добавил, что для начала нужно было бы поинтересоваться, что об обмене думают в России.

По словам журналиста, ответ Москвы по воде будет таким: "да, берем, и вы забываете о Крыме навсегда".

"По Донбассу – еще проще: нас там нет, но вы обязаны признать оккупационные администрации", – спрогнозировал Цимбалюк.

"Почему часть украинской власти думает, что Кремль в принципе готов заканчивать войну и тем более уходить из оккупированных территорий? На основании чего делают такие выводы? Может, потому что Владимир Зеленский в глазах Путина "увидел" желание закончить войну. Это аргумент", – сыронизировал журналист.

Роман Цимбалюк разгромил идею обмена Крыма на Донбасс Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заяил, что подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".

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