Основную ставку в плане попытки покорения Украины Кремль сделал не на "нормандский формат", а на следующие выборы.

Такое предупреждение в видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, оккупанты продумывают ситуацию на перспективу и возлагают большие надежды на "Оппозиционную платформу – За жизнь."

Владимир Путин "24 канал"

"Тут план такой, что после следующего электорального цикла, когда он будет (будем исходить, что через 4,5 года, а не раньше), большинство "Оппозиционной платформы", этих ребят, которые считают, что Путин всегда прав, будет в Украине намного шире. И вот уже следующая команда как раз и пойдет на прямые переговоры с оккупационными администрациями. И по сути нас ждет вот этот молдавский вариант, бесконечные переговоры и блокировка всех внешнеполитических решений Украины", – предостерег украинцев Цимбалюк, напомнив, что основные угрозы нависнут над Украиной отнюдь не после встречи "нормандской четверки".

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Павел Казарин предупредил, что всю Украину постигнет судьба оккупированного Донбасса, если она согласится на условия "мира" от Кремля. Ведь там хотят вынудить страну сделать все для собственного уничтожения: отказаться от языка, истории и попыток стать частью Европы.

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