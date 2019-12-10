Главная Новости
10 декабря • обновлено в 04:28
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Нас ждет молдавский вариант": Цимбалюк раскрыл опасную стратегию Кремля по Украине

691
Читать материал на украинском

Основную ставку в плане попытки покорения Украины Кремль сделал не на "нормандский формат", а на следующие выборы.

Такое предупреждение в видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, оккупанты продумывают ситуацию на перспективу и возлагают большие надежды на "Оппозиционную платформу – За жизнь."

Новости
"Контроль всей Украины": Климкин раскрыл план Путина на "нормандском формате"

Владимир Путин

Владимир Путин

"24 канал"

"Тут план такой, что после следующего электорального цикла, когда он будет (будем исходить, что через 4,5 года, а не раньше), большинство "Оппозиционной платформы", этих ребят, которые считают, что Путин всегда прав, будет в Украине намного шире. И вот уже следующая команда как раз и пойдет на прямые переговоры с оккупационными администрациями. И по сути нас ждет вот этот молдавский вариант, бесконечные переговоры и блокировка всех внешнеполитических решений Украины", – предостерег украинцев Цимбалюк, напомнив, что основные угрозы нависнут над Украиной отнюдь не после встречи "нормандской четверки".

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Павел Казарин предупредил, что всю Украину постигнет судьба оккупированного Донбасса, если она согласится на условия "мира" от Кремля. Ведь там хотят вынудить страну сделать все для собственного уничтожения: отказаться от языка, истории и попыток стать частью Европы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Теги
нормандский формат "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Неизвестно, что будет, но одно известно точно - от cвинарнии ничего не зависит.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги