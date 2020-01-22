"Улицы называют победители": Цимбалюк нашел слабое место в новогоднем поздравлении Зеленского

Фраза в новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что названия улиц не имеют значения, противоречит современным реалиям страны.

Ведь война началась именно потому, что украинцы решили отстаивать право на собственную историю в противостоянии с Россией. Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью для проекта M.News World (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Цимбалюк и Зеленский

"Что возбудило часть украинского общества? Зеленский сказал, что неважно, как называется твоя улица, – главное, чтобы она была освещена и заасфальтирована. Но война как раз между Украиной и Россией идет потому, что разница есть. Потому что названия улиц дают те, кто победит в конфликте и чей флаг там в конечном итоге будет. Все сводится к средневековью", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в новогоднем обращении к народу Зеленский заявил, что "неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована" и что "нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен".

Однако пользователи соцсетей довольно критически восприняли новогоднее обращение президента Украины именно из-за вопроса языка и переименования улиц. Они упрекнули его в отсутствии четкой проукраинской государственной позиции.

Кроме того, в новогоднем обращении Зеленского увидели плагиат на статью классика украинской литературы Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!