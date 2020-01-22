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22 января • обновлено в 13:28
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"Улицы называют победители": Цимбалюк нашел слабое место в новогоднем поздравлении Зеленского

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Фраза в новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что названия улиц не имеют значения, противоречит современным реалиям страны.

Ведь война началась именно потому, что украинцы решили отстаивать право на собственную историю в противостоянии с Россией. Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью для проекта M.News World (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Цимбалюк и Зеленский

Цимбалюк и Зеленский

"Что возбудило часть украинского общества? Зеленский сказал, что неважно, как называется твоя улица, – главное, чтобы она была освещена и заасфальтирована. Но война как раз между Украиной и Россией идет потому, что разница есть. Потому что названия улиц дают те, кто победит в конфликте и чей флаг там в конечном итоге будет. Все сводится к средневековью", – подчеркнул он.

Новости
"Без проспектов "Моторолы" и "Гиви": Цимбалюк ответил Зеленскому на нашумевшую новогоднюю речь

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в новогоднем обращении к народу Зеленский заявил, что "неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована" и что "нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен".

  • Однако пользователи соцсетей довольно критически восприняли новогоднее обращение президента Украины именно из-за вопроса языка и переименования улиц. Они упрекнули его в отсутствии четкой проукраинской государственной позиции.

  • Кроме того, в новогоднем обращении Зеленского увидели плагиат на статью классика украинской литературы Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Роман Цимбалюк
Место
Украина
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фил филька
фил филька
цимбалюк ноль а зеленского поддержали миллионы украинцев. и этот ушастик дает советы космического масштаба и космической же глупости)) иди лучше цимбалюк и баллотируйся в президенты. когда же увидишь количество людей за тебя проголосовавших можешь повеситься с горя)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Улицы называют победители! А ваши вонючие бaндеры проиграли!
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