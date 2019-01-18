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Выборы президента Украины 2019

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ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты на выборах 31 марта.

Соответствующие решения приняты на заседании ЦИК 18 января, сообщает "Украинская правда". Новыми кандидатами в президенты стали народный депутат от фракции БПП Ольга Богомолец и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов.

Ольга Богомолец

Ольга Богомолец

Twitter Ольги Богомолец

Геннадий Балашов

Геннадий Балашов

"Истории успеха"

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Что нужно знать о выборах президента Украины-2019

За них единогласно проголосовали все присутствующие 15 членов комиссии. Сейчас количество зарегистрированных кандидатов в президенты составляет 10 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса выборов президента Украины с 31 декабря 2018 года.

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Персоны
Ольга БогомолецГеннадий Балашов
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
любуйтесь на президента - https://www.facebook.com/100002026115849/videos/vb.100002026115849/1974920525918799/?type=2&video_source=user_video_tab
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