ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты на выборах 31 марта.

Соответствующие решения приняты на заседании ЦИК 18 января, сообщает "Украинская правда". Новыми кандидатами в президенты стали народный депутат от фракции БПП Ольга Богомолец и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов.

Ольга Богомолец Twitter Ольги Богомолец

Геннадий Балашов "Истории успеха"

За них единогласно проголосовали все присутствующие 15 членов комиссии. Сейчас количество зарегистрированных кандидатов в президенты составляет 10 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса выборов президента Украины с 31 декабря 2018 года.

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