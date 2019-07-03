ЦИК сняла с выборов скандального Клюева: первые подробности

Центральная избирательная комиссия сняла с выборов в Верховную Раду бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Все члены ЦИК проголосовали за это решение, передает "Громадське".

Также члены комиссии приняли изменения в постановление касательно бюллетеней, которыми убрали из него фамилию выбывшего из избирательной гонки кандидата. Теперь это решение должны сообщить типографии.

Перед голосованием на заседании ЦИК выступил представитель Либеральной партии, который выдвигал Клюева в депутаты.

Он заявил, что есть ряд постановлений суда, которыми опровергаются доказательства отсутствия Клюева в стране.

Андрей Клюев Today.ua

Напомним, официально баллотироваться в народные депутаты Андрею Клюеву, который был кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от "Либеральной партии Украины", ЦИК разрешила большинством голосов.

Однако, у него получилось добиться регистрации со второй попытки. Так, 21 июня он подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на внеочередных выборах в Верховную Раду. 23 июня ЦИК отказала Клюеву в регистрации.

Но уже 1 июля Верховный суд Украины отменил решение ЦИК о запрете регистрации политика.

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Как писал OBOZREVATEL:

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