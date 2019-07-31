ЦИК признал мандаты еще 50 нардепов: кого "пустили" в Раду

В среду, 31 июля, Центральная избирательная комиссия признала избранными еще 50 народных депутатов, которые победили на парламентских выборах в мажоритарных округах.

Их общее количество выросло до 134, передает пресс-служба ЦИК.

"Во время сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 50 ОВО, признав избранными народными депутатами Украины", – сказано в сообщении.

ЦИК признал избранными 50 депутатов 112 Украина

Список народных депутатов, которых "пустили" в Раду:

Драбовский Анатолий – в ОИО № 12,

Кучер Николай – в ОИО № 17,

Рублев Вячеслав – в ОИО № 20,

Кисилевский Дмитрий – в ОИО № 24,

Бужанский Максим – в ОИО № 25,

Демченко Сергей – в ОИО № 29,

Шпенов Дмитрий – в ОИО № 37,

Бородин Владислав – в ОИО № 38,

Северин Сергей – в ОИО № 39,

Шевченко Евгений – в ОИО № 76,

Пономарев Александр – в ОИО № 78,

Никитина Марина – в ОИО № 82,

Иванчук Андрей – в ОИО № 88,

Бабенко Николай – в ОИО № 90,

Кузбит Юрий – в ОИО № 101,

Дубневич Ярослав – в ОИО № 120,

Бакунец Павел – в ОИО № 122,

Батенко Тарас – в ОИО № 123,

Гайду Александр – в ОИО № 128,

Копытин Игорь – в ОИО № 129,

Негулевский Игорь – в ОИО № 130,

Черноморов Артем – в ОИО № 131,

Леонов Алексей – в ОИО № 135,

Горенюк Александр – в ОИО № 136,

Васильковский Игорь – в ОИО № 139,

Колебошин Сергей – в ОИО № 140,

Ткаченко Александр – в ОИО № 141,

Киссе Антон – в ОИО № 142,

Кулинич Олег – в ОИО № 147,

Иванисов Роман – в ОИО № 153,

Аликсийчук Александр – в ОИО № 154,

Рябуха Татьяна – в ОИО № 157,

Богданец Андрей – в ОИО № 163,

Одарченко Андрей – в ОИО № 170,

Здебский Юрий – в ОИО № 172,

Кучер Алексей – в ОИО № 179,

Красов Алексей – в ОИО № 180,

Павлыш Павел – в ОИО № 182,

Вагнер Виктория – в ОИО № 183,

Иванов Владимир – в ОИО № 185,

Ковалев Алексей – в ОИО № 186,

Копанчук Елена – в ОИО № 189,

Жмеренецкий Алексей – в ОИО № 190,

Бондарь Виктор – в ОИО № 191,

Герега Александр – в ОИО № 192,

Стрихарский Андрей – в ОИО № 196,

Скичко Александр – в ОИО № 197,

Поляков Антон – в ОИО № 206,

Давыденко Валерий – в ОИО № 208,

Пуртова Анна – в ОИО № 221.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля ЦИК установил результаты на 35 округах, признав избранными 35 народных депутатов. 30 июля к них присоединились еще 49 победителей в округах.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!