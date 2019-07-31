ЦИК признал мандаты еще 50 нардепов: кого "пустили" в Раду

В среду, 31 июля, Центральная избирательная комиссия признала избранными еще 50 народных депутатов, которые победили на парламентских выборах в мажоритарных округах.
Их общее количество выросло до 134, передает пресс-служба ЦИК.
"Во время сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 50 ОВО, признав избранными народными депутатами Украины", – сказано в сообщении.
ЦИК признал избранными 50 депутатов
112 Украина
Список народных депутатов, которых "пустили" в Раду:
Драбовский Анатолий – в ОИО № 12,
Кучер Николай – в ОИО № 17,
Рублев Вячеслав – в ОИО № 20,
Кисилевский Дмитрий – в ОИО № 24,
Бужанский Максим – в ОИО № 25,
Демченко Сергей – в ОИО № 29,
Шпенов Дмитрий – в ОИО № 37,
Бородин Владислав – в ОИО № 38,
Северин Сергей – в ОИО № 39,
Шевченко Евгений – в ОИО № 76,
Пономарев Александр – в ОИО № 78,
Никитина Марина – в ОИО № 82,
Иванчук Андрей – в ОИО № 88,
Бабенко Николай – в ОИО № 90,
Кузбит Юрий – в ОИО № 101,
Дубневич Ярослав – в ОИО № 120,
Бакунец Павел – в ОИО № 122,
Батенко Тарас – в ОИО № 123,
Гайду Александр – в ОИО № 128,
Копытин Игорь – в ОИО № 129,
Негулевский Игорь – в ОИО № 130,
Черноморов Артем – в ОИО № 131,
Леонов Алексей – в ОИО № 135,
Горенюк Александр – в ОИО № 136,
Васильковский Игорь – в ОИО № 139,
Колебошин Сергей – в ОИО № 140,
Ткаченко Александр – в ОИО № 141,
Киссе Антон – в ОИО № 142,
Кулинич Олег – в ОИО № 147,
Иванисов Роман – в ОИО № 153,
Аликсийчук Александр – в ОИО № 154,
Рябуха Татьяна – в ОИО № 157,
Богданец Андрей – в ОИО № 163,
Одарченко Андрей – в ОИО № 170,
Здебский Юрий – в ОИО № 172,
Кучер Алексей – в ОИО № 179,
Красов Алексей – в ОИО № 180,
Павлыш Павел – в ОИО № 182,
Вагнер Виктория – в ОИО № 183,
Иванов Владимир – в ОИО № 185,
Ковалев Алексей – в ОИО № 186,
Копанчук Елена – в ОИО № 189,
Жмеренецкий Алексей – в ОИО № 190,
Бондарь Виктор – в ОИО № 191,
Герега Александр – в ОИО № 192,
Стрихарский Андрей – в ОИО № 196,
Скичко Александр – в ОИО № 197,
Поляков Антон – в ОИО № 206,
Давыденко Валерий – в ОИО № 208,
Пуртова Анна – в ОИО № 221.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля ЦИК установил результаты на 35 округах, признав избранными 35 народных депутатов. 30 июля к них присоединились еще 49 победителей в округах.
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