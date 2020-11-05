ЦИК назвала новые города, где пройдет второй тур выборов
В шести городах выборы состоятся 15 ноября
В девяти населенных пунктах – 22 ноября
Второй тур местных выборов пройдет в 15 украинских городах 15 и 22 ноября. К ранее названным населенным пунктам добавились еще четыре города – Одесса, Днепр, Кривой Рог и Украинка.
Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Повторное голосование состоится в 11 регионах Украины.
По информации ЦИК, на 15 ноября запланирован второй тур выборов городских голов в пяти городах с численностью более чем 75 тысяч человек:
Луцк;
Краматорск;
Одесса;
Сумы;
Каменец-Подольский.
Кроме того, 15 ноября состоится повторное голосование в Украинке Киевской области с населением менее 75 тысяч. Здесь два кандидата набрали одинаковое количество голосов на выборах 25 октября.
Еще в девяти городах с численностью более чем в 75 тысяч человек второй тур выборов назначен на 22 ноября:
Днепр;
Кривой Рог;
Славянск;
Ужгород;
Бровары;
Львов;
Дрогобыч;
Полтава;
Ривне.
Также в ЦИК сообщили, что по состоянию на 12:00 5 ноября 2020 установлены результаты местных выборов в 585 местных советов в 24 регионах. В общем признаны избранными 13323 депутатов.
Также признаны избранными 687 голов (148 – городских, 194 – поселковых, 345 – сельских) в 24 регионах.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине ЦИК признала избранными еще 9237 депутатов 406 местных советов и 492 сельских, поселковых, городских глав. В то же время в 11 общинах назначено повторное голосование на выборах мэров.
ЦИК объявила повторное голосование на выборах городских глав в 11 городах Украины 15 и 22 ноября.