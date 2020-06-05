ЦИК назначил выборы на округе застреленного Давыденко

Центральная избирательная комиссия назвала дату промежуточных выборов народного депутата в округе 208, что в Черниговской области.

Согласно сообщению на сайте ОПОРЫ, выборы пройдут одновременно с местными – 25 октября 2020 года. На них выберут народного избранника, который придет на смену Валерию Давыденко, которого нашли застреленным в его собственным офисе.

По словам главы ЦИК Олега Диденко, такое решение было принято, так как являлось самым оптимальным.

"Если выборы будут проводить одновременно с местными, то в некоторой мере увеличится нагрузка на членов избирательных комиссий, потому что добавляется один бюллетень. Но это меньшая нагрузка, чем если на выборы депутатов районных советов будет распространена пропорциональная избирательная система. Там нагрузка увеличится в разы", – заявил он.

Также Диденко отметил, что при решении вопроса учитывался тот факт, что в стране введен карантин и при организации избирательного процесса нужно будет принимать меры по предотвращению распространения COVID-19.

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Кроме этого, учитывалась общая длительность избирательного процесса на 208 округе. По словам главы ЦИК, если проводить выборы не вместе, а подряд, то всё это растянется на полгода.

"Было найдено решение провести выборы одновременно с местными. Кроме того, это позволит сэкономить бюджетные деньги – почти 11 миллионов. Потому что финансирование избиркома будет происходить по одной бюджетной программе", – подытожил Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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