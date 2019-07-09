"Цель – через 5 лет!" Гриценко призвал к радикальным мерам по ЕС и НАТО

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко призвал новый парламент и кабмин эффективно использовать ближайшие пять лет.

В эфире ток-шоу "Свобода слова" он заявил, что власть должна сделать все, чтобы через пять лет выйти на уровень развития стран ЕС и НАТО.

"Должно быть новым парламентом и правительством разработан стратегический план реорганизации страны. Давайте установим амбициозную цель - чтобы через 5 лет Украина вышла на стандарты, позволяющие серьезно говорить о вступлении в НАТО и Европейский Союз", - сказал Гриценко.

"Кто-то считает, что эта миссия невозможна, а я говорю, что mission is possible [миссия возможна]. Возможна и должна быть. Нам не надо ходить и просить у НАТО и ЕС дать нам план [относительно вступления], переговоры и так далее. Это надо нам. Люди должны чувствовать каждый года, что что-то меняется", - отметил он.

По словам Гриценко, для этого Украине нужно забыть слово "олигарх", разрушить монополии, создать конкурентную среду для предпринимателей, создавать больше рабочих мест и провести ряд других изменений.

Анатолий Гриценко скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко призвал Зеленского "обновить" тюрьмы. По его словам, нужно посадить каждого 5-го народного депутата нынешнего созыва.

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