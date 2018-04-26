Труханова разозлила находка журналистов в Лондоне

Мэр Одессы Геннадий Труханов обвинил журналистов ВВС во вранье после того, как они обнародовали данные об его элитном жилье в Лондоне.

Соответствующее заявление градоначальник сделал на брифинге 25 апреля, сообщает местное издание "Думская".

"Это все вранье. Безапелляционные заявления отдельных журналистов. Грамотные люди понимают, что это и для чего делают. На протяжении уже длительного времени возникают очень громкие обвинения в мой адрес, которые в итоге ничем не подтверждаются. Всплывает такое перед выборами, сессией. Печально за журналистов, которые это делают", - сказал Труханов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналисты выяснили, что семье мэра Одессы Геннадия Труханова принадлежит трехкомнатная квартира в элитной новостройке в Лондоне.

По данным британского реестра недвижимости, в мае 2016 года компания Peninsula Property Holdings SA, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), заплатила 3,7 миллиона фунтов стерлингов (примерно 5,2 миллиона долларов) за квартиру на пятом этаже элитной новостройки.

Также стало известно, что у Труханова есть элитная недвижимость в Москве.