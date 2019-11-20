"Фейк и провокация!" Труба запаниковал из-за скандальных пленок

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заверил, что пленки, на которых записаны его разговоры с главой Офиса президента Андреем Богданом о резонансных уголовных делах, – фейк.

Такое заявление он сделал во время брифинга в Киеве в среду, 20 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Должность директора ГБР связана постоянно с наибольшими рисками, которые только могут быть. В период, когда ГБР будет становиться эффективнее, когда оно становится еще более независимым, есть большое количество желающих. Иногда эти желающие объединяются. Я как руководитель постоянно понимаю, что могут быть провокации и могут быть фейки", – озвучил Труба.

Труба запаниковал из-за скандальных пленок dbr.gov.ua

Он заверил, что публикации – фейк и провокация. "Они меня не сломали. Я знал, что они возможны. Я не буду комментировать никаких фейков и никаких провокаций", – убежал он ответа.

Кроме того, заявил, что в отставку не уйдет. "Не буду. За это время сделано очень много. Еще больше мне необходимо сделать для того, чтобы ГБР было независимым правоохранительным органом. И для тех людей я скажу, Государственное бюро расследований продолжает работать и сейчас меня ждут в ГБР, поскольку готовятся и есть проекты новых подозрений во многих резонансных уголовных производствах", – пояснил Труба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить скандал с ГБР, заверив, что ничего не знает о записях.

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