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20 ноября • обновлено в 17:55
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"Фейк и провокация!" Труба запаниковал из-за скандальных пленок

3.3т
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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заверил, что пленки, на которых записаны его разговоры с главой Офиса президента Андреем Богданом о резонансных уголовных делах, – фейк.

Такое заявление он сделал во время брифинга в Киеве в среду, 20 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Должность директора ГБР связана постоянно с наибольшими рисками, которые только могут быть. В период, когда ГБР будет становиться эффективнее, когда оно становится еще более независимым, есть большое количество желающих. Иногда эти желающие объединяются. Я как руководитель постоянно понимаю, что могут быть провокации и могут быть фейки", – озвучил Труба.

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Труба запаниковал из-за скандальных пленок

Труба запаниковал из-за скандальных пленок

dbr.gov.ua

Он заверил, что публикации – фейк и провокация. "Они меня не сломали. Я знал, что они возможны. Я не буду комментировать никаких фейков и никаких провокаций", – убежал он ответа.

Кроме того, заявил, что в отставку не уйдет. "Не буду. За это время сделано очень много. Еще больше мне необходимо сделать для того, чтобы ГБР было независимым правоохранительным органом. И для тех людей я скажу, Государственное бюро расследований продолжает работать и сейчас меня ждут в ГБР, поскольку готовятся и есть проекты новых подозрений во многих резонансных уголовных производствах", – пояснил Труба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить скандал с ГБР, заверив, что ничего не знает о записях.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Персоны
Роман Труба Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Комментарии
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Sinchenko Igor
Sinchenko Igor
Воно не знає про записи - а що воно знає ?
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Pollak John
Pollak John
глядя на ваши действия и заявления я верю этим " фейкам " . Зеленский трепло , а вы отъявленные коррупционеры .
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
все, труба трубе! спекся дядя...
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