Трое против одного: Жебривский спрогнозировал ход нормандской встречи

Скандальное заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости "дружить с Россией" - плохой сигнал для Украины. Оно свидетельствует, что на Зеленского на "нормандской встрече" будет давить не только Путин, но и Макрон с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил лидер политической партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

"Заявление Макрона о том, что сотрудничество с Россией – в интересах мира и стабильности, четко показывает европейский подход понимания конфликта между Россией и Украиной. Но у нас не конфликт, у нас – российская агрессия, и мы должны четко с этим определиться. Кроме того , согласиться с Макроном в том, что этот "конфликт" - заморожен, тоже не могу, ведь мы ежедневно слышим, что кого-то из украинских военных ранили или убили, то есть обстрелы не прекращаются. Возможно, в Париже, где-то на Елисейских Полях, это и выглядит как замороженный конфликт, но говорить о его замораживании (как, например, в Приднестровье) еще очень и очень рано", - отметил Жебривский.

По мнению политика, сейчас Европа все дальше отходит от своих фундаментальных ценностей - ради возможности торговать со страной-агрессором и получать от этого прибыль.

"На сегодняшний день Франция и Германия хотят торговать с Россией, хотят иметь дешевый российский газ, хотят сбывать свою машиностроительную продукцию, французы – сельскохозяйственную продукцию. Буквально на прошлой неделе сотни фермеров снова перекрыли въездную дорогу в Париж ... К сожалению, Европа отошла от тех ценностей, на которых она была построена", - подчеркнул Жебривский.

Экс-глава Донецкой ВГА убежден: подобное изменение подходов и приоритетов ослабляет, прежде всего, саму Европу. И является тревожным сигналом того, что интересы Украины на переговорах в "нормандском формате", которые должны состояться 9 мая во Франции, будут учитываться в последнюю очередь.

"На переговорах в нормандском формате не будет трех стран против Путина, а будут три страны против Зеленского. В этой ситуации Путин будет вести себя активно, а два других участника - делать все, чтобы каким-то образом оно все "рассосалось" и чтобы Франция и Германия могли продолжить торговать с Россией. Поэтому нас ждут тяжелые времена и тяжелая встреча, и как она закончится – трудно сказать", - резюмировал политик.

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