Трибунал постановил освободить украинских моряков: чем грозит России игнорирование решения

Игнорирование Россией решения международного морского трибунала об освобождении военнопленных украинских моряков может повлечь дополнительный удар по РФ.
Речь идет о политических и экономических рисках, рассказал "Радио Свобода" адвокат Николай Полозов.
"Прецедент – дело Arctic Sunrise (уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России против активистов экологической организации Гринпис, которые пытались проникнуть на российскую нефтедобывающую платформу в международных водах – РС). Тогда после решения трибунала Россия выпустила экипаж экологов", – уточнил правозащитник украинских моряков.
Захват корабля
Скриншот
Однако он подчеркнул, что решение трибунала не является "окончательной победой", но значительно ее приблизило.
Пленные
Как пишет "Апостроф", Полозов также отметил, что на Россию уже были наложены санкции из-за плена моряков и захвата украинских кораблей.
Как писал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
Ранее в МИД Украины спрогнозировали, что Россия выполнит решение Международного морского трибунала по захваченным в плен украинским морякам, однако сделает это в присущей Кремлю манере.
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