Трибунал постановил освободить украинских моряков: чем грозит России игнорирование решения

Игнорирование Россией решения международного морского трибунала об освобождении военнопленных украинских моряков может повлечь дополнительный удар по РФ.

Речь идет о политических и экономических рисках, рассказал "Радио Свобода" адвокат Николай Полозов.

"Прецедент – дело Arctic Sunrise (уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России против активистов экологической организации Гринпис, которые пытались проникнуть на российскую нефтедобывающую платформу в международных водах – РС). Тогда после решения трибунала Россия выпустила экипаж экологов", – уточнил правозащитник украинских моряков.

Захват корабля Скриншот

Однако он подчеркнул, что решение трибунала не является "окончательной победой", но значительно ее приблизило.

Пленные

Как пишет "Апостроф", Полозов также отметил, что на Россию уже были наложены санкции из-за плена моряков и захвата украинских кораблей.

Как писал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!