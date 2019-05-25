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Трибунал постановил освободить украинских моряков: чем грозит России игнорирование решения

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Игнорирование Россией решения международного морского трибунала об освобождении военнопленных украинских моряков может повлечь дополнительный удар по РФ.

Речь идет о политических и экономических рисках, рассказал "Радио Свобода" адвокат Николай Полозов.

"Прецедент – дело Arctic Sunrise (уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России против активистов экологической организации Гринпис, которые пытались проникнуть на российскую нефтедобывающую платформу в международных водах – РС). Тогда после решения трибунала Россия выпустила экипаж экологов", – уточнил правозащитник украинских моряков.

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Захват корабля

Захват корабля

Скриншот

Однако он подчеркнул, что решение трибунала не является "окончательной победой", но значительно ее приблизило.

Пленные

Пленные

Как пишет "Апостроф", Полозов также отметил, что на Россию уже были наложены санкции из-за плена моряков и захвата украинских кораблей.

Как писал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Надо бы паре российских военных кораблей зайти в территориальные воды Украины. Ненадолго, хотя бы минут на десять. Интересно, какой вой возмущения поднимется после этого.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Да ничем не грозит, вспомните ПАСЕ, на коленях просят Россию вернуться, денег не хватает на зарплаты. Ведь всего 3 года назад хорохорились, обязали выполнить..., и т.д. А сейчас , за жалкие 160 лямов зелени готовы хохлам дать пинка под жопу. Смех еще в том, что главный инициатор возврата РФ - Голландия( привет от Боинга...)
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А чем грозит Украине не выполнение Минских соглашений?
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