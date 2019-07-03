"Транслирует российский штамп": Цимбалюк ярко ответил Богдану на скандальную идею по Донбассу

Заявления окружения президента Украины Владимира Зеленского о необходимости введения русского языка на Донбассе ради мира полностью соответствуют кремлевской пропаганде.

Более того, люди, которые их озвучивают, в скором времени могут быть свергнуты оккупантами и их приспешниками в Украине. Такое мнение озвучил журналист Роман Цимбалюк, комментируя в своем видеоблоге скандальную идею главы Офиса президента Андрея Богдана о признании русского языка региональным на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

"У команды президента есть пробелы в понимании причинно-следственных связей. Топ-чиновник Украины транслирует российский пропагандисткий штамп о том, что война началась, потому что там ущемляли русскоязычных, не давали говорить по-русски, ели русских младенцев. Когда чиновники такого уровня манипулируют общественным сознанием, это ничем хорошим для нас не закончится", – считает Цимбалюк.

"Вы что, хотите сказать, что эта война идет ради языка? Именно поэтому российские военные в 2014 году начали "уходить в отпуск", а сейчас "орки" ходят в российской военной форме? Это называется лукавством. И в конечном итоге, когда команда Зеленского не сможет договориться с Путиным, а она не сможет, то на сцене будут такие люди, как Виктор Медведчук, которые скажут: "Вы не можете, а мы можем", – предупредил он.

Журналист добавил, что если окружение Зеленского будет продолжать жить в таких иллюзиях, то пройдет совсем немного времени, и в их властные кабинеты постучат. "Будут стучать ногами и, самое главное, надеюсь, будут стучать не прикладами от автоматов", – резюмировал Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганской и Донецкой области.

При этом идеолог политической силы и представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" не поддерживает предоставление русскому языку официального статуса на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна возвращать не только свои территории, но и своих людей. В этом контексте он подчеркнул, что неважно, на каком языке они общаются.

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