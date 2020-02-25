Трамп захотел "помирить" Украину и Россию: чего ждать

Президент США Дональд Трамп заявлением о необходимости примирения между Украиной и Россией показал, что не желает вмешиваться в их конфликт.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Тарас Семенюк. По его словам, США взяли паузу, чтобы две страны договорились между собой о региональной безопасности.

"Я думаю, что Трамп исходит из прагматичных позиций, мыслит глобально, а не регионально... Трамп стратегически заинтересован, в первую очередь, в союзе с РФ, особенно в плане экономики. Что касается военной глобальной безопасности, то он тоже понимает, что без России он не сможет вести нормальный диалог по Ирану, по Китаю и так далее", - заявил эксперт.

"Поэтому очевидно, что для Трампа украинско-российский конфликт является региональным конфликтом, который должен рано или поздно завершиться. Это в его парадигме", - отметил он.

Семенюк напомнил неоднократные заявления Трампа, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут договориться самостоятельно.

"Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты не хотят вмешиваться в переговоры, хотя у нас очень часто "сватают" США в нормандский или минский формат. Хочу напомнить, что у нас пока что нет замены Курту Волкеру, то есть нет человека, который бы был спецпредставителем. Это означает, что США частично отстранились от этого вопроса", - отметил эксперт.

В то же время, Семенюк считает, что политические оппоненты Трампа внутри США не позволят ему оставить Украину без американской военной помощи.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет мира между Россией и Украиной. По его мнению, это пойдет на пользу всем странам.

В России неоднозначно отреагировали на слова Трампа. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек оправдался, будто Кремль никогда и не враждовал с Украиной. Тем временем сенатор Алексей Кондратьев раскритиковал Трампа, заявив, что его слова являются предвыборной риторикой.

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