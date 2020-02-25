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25 февраля • обновлено в 10:17
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Трамп захотел "помирить" Украину и Россию: появилось объяснение

1.2т
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Президент США Дональд Трамп заявлением о необходимости примирения между Украиной и Россией показал, что не желает вмешиваться в их конфликт.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Тарас Семенюк. По его словам, США взяли паузу, чтобы две страны договорились между собой о региональной безопасности.

"Я думаю, что Трамп исходит из прагматичных позиций, мыслит глобально, а не регионально... Трамп стратегически заинтересован, в первую очередь, в союзе с РФ, особенно в плане экономики. Что касается военной глобальной безопасности, то он тоже понимает, что без России он не сможет вести нормальный диалог по Ирану, по Китаю и так далее", - заявил эксперт.

"Поэтому очевидно, что для Трампа украинско-российский конфликт является региональным конфликтом, который должен рано или поздно завершиться. Это в его парадигме", - отметил он.

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Семенюк напомнил неоднократные заявления Трампа, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут договориться самостоятельно.

"Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты не хотят вмешиваться в переговоры, хотя у нас очень часто "сватают" США в нормандский или минский формат. Хочу напомнить, что у нас пока что нет замены Курту Волкеру, то есть нет человека, который бы был спецпредставителем. Это означает, что США частично отстранились от этого вопроса", - отметил эксперт.

В то же время, Семенюк считает, что политические оппоненты Трампа внутри США не позволят ему оставить Украину без американской военной помощи.

Трамп захотел "помирить" Украину и Россию: чего ждать

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет мира между Россией и Украиной. По его мнению, это пойдет на пользу всем странам.

В России неоднозначно отреагировали на слова Трампа. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек оправдался, будто Кремль никогда и не враждовал с Украиной. Тем временем сенатор Алексей Кондратьев раскритиковал Трампа, заявив, что его слова являются предвыборной риторикой.

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Темы
Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Тарас Семенюк Дональд Трамп
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
укрАинцы, ну и кому вы теперь нужны? Прости Витя, мы всё прое...али)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хозяину надоели клоуны)
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Если короче , то Трамп хочет ,что бы Россия кормила незалежных.
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