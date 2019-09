Трамп раскрыл подробности разговора с Зеленским: скандал с разведкой получил продолжение

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с Владимиром Зеленским не предъявлял никаких незаконных требований к украинской власти.

Об этом он написал на странице в Twitter, таким образом прокомментировав заявления журналистов о якобы давлении на президента Украины для начала расследования против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена.

"Фейковые СМИ и их партнер – Демократическая партия – хотят держаться как можно дальше от требования Байдена, чтобы украинское правительство уволило прокурора, который вел расследование против сына, или они не получат очень большое количество денег от США" – написал Трамп.

"Поэтому они сфабриковали историю обо мне и совершенно прекрасную и рутинную беседу, которую я провел с новым президентом Украины. Не было сказано ничего, что было бы неправильным, но требование Байдена, с другой стороны, было полной катастрофой. Фейковые СМИ знают это, но не хотят сообщать!" – добавил он.

....story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden’s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn’t want to report!