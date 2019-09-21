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21 сентября • обновлено в 18:41
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Трамп раскрыл подробности разговора с Зеленским: скандал с разведкой получил продолжение

1.3т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с Владимиром Зеленским не предъявлял никаких незаконных требований к украинской власти.

Об этом он написал на странице в Twitter, таким образом прокомментировав заявления журналистов о якобы давлении на президента Украины для начала расследования против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена.

"Фейковые СМИ и их партнер – Демократическая партия – хотят держаться как можно дальше от требования Байдена, чтобы украинское правительство уволило прокурора, который вел расследование против сына, или они не получат очень большое количество денег от США" – написал Трамп.

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Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Коллаж

"Поэтому они сфабриковали историю обо мне и совершенно прекрасную и рутинную беседу, которую я провел с новым президентом Украины. Не было сказано ничего, что было бы неправильным, но требование Байдена, с другой стороны, было полной катастрофой. Фейковые СМИ знают это, но не хотят сообщать!" – добавил он.

Напомним, СМИ со ссылкой источники в спецслужбах писали, что Трамп якобы пригрозил Украине возможной блокировке военной помощи в 250 миллионов долларов в случае, если Киев откажется расследовать деятельность Байдена в 2016 году в Украине.

Недавно в США начали широкомасштабное расследование из-за возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную экс-министру охраны природы Николаю Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

  • В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайетт выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
Теги
политика скандалы
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