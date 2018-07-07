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Трамп признал Крым российским? В Белом доме расставили точки над "і"

1.9тЧитать новость на украинском

Соединенные Штаты Америки не планируют признавать аннексию Крыма Российской Федерацией.

С таким заявлением в интервью немецкому телеканалу OstWest выступил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, отметив, что американские СМИ поспешили с возможность признания аннексии украинского полуострова.

"Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно – советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - заявил Волкер.

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Говоря об Украине, он также подчеркнул, что государство добилось значительного прогресса в проведении реформ за последние три года.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, признают ли Штаты Крым в составе России, ушел от однозначного ответа, чем вызвал огромный резонанс. Американский лидер сказал лишь одно слово: "Посмотрим".

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал вокруг Трампа с Крымом прокомментировали как в Украине, так и в Госдуме России.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Курт ВолкерДональд Трамп
Место
США
Объект
Госдеп США
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