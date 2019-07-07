Только в обмен на два города! В Украине поставили оккупантам Крыма ультиматум по воде

Украина может восстановить подачу воды через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию Северной части аннексированного Крыма.

Об этом "Громадському" рассказал бывший представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Он пояснил, что непоставки воды являются рычагом давления на Россию. Ведь в среднесрочной перспективе, это уничтожает промышленный потенциал региона и заставляет РФ нести огромные убытки, или переходить к другим формам освоения этих местностей.

По его мнению, восстановление водоснабжения 400-километровым каналом "будет крахом всех надежд на деоккупацию, это будет государственной изменой в уголовно-правовом смысле, и, конечно, это будет предательством интересов украинского народа".

При этом, Украина со своей стороны может пойти на переговоры.

"Например, у нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода – Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут ехать в первую очередь", – рассказал Бабин.

Бабин полагает, что украинская сторона может предложить РФ восстановить водоснабжение, что поможет избежать гуманитарной катастрофы и превратить полуостров "в пустыню".

"И это единственный путь обеспечить эти города дальше, потому что за 2-3 года, или за 5 лет, в зависимости от карты дождей в Крыму, это будут города-призраки. Россия должна четко сказать самой себе, а также населению на оккупированных территориях — да, мы хотим, чтобы здесь никто не жил, и поэтому мы дальше будем вести такую политику. Или: мы хотим вас спасти, поэтому идем на переговоры с Украиной и будем определять формат вашего существования дальше", – заключил он.

Водоканал в Крым RFI

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