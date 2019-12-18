Обговорили обмен до конца года: у Кучмы раскрыли подробности последнего заседания ТКГ в Минске

Украинская делегация на мирных переговорах в Минске в среду, 18 декабря, отстаивала реализацию договоренностей лидеров стран "нормандского формата", которых удалось достичь в Париже.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя страны в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер. Как рассказала она, заседание 18 декабря было последним в 2019 году.
Она уточнила, что речь шла о:
полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня, который должен быть введен до конца 2019 года;
взаимном освобождении удерживаемых лиц, полном и безусловном допуске международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем лицам, незаконно удерживаемых в ОРДЛО;
согласовании трех участков с гуманитарной целью;
предоставлении доступа СММ ОБСЕ ко всему неподконтрольному участку российско-украинской границы в режиме 24/7;
обеспечении работы КПВВ Золотое.
Иллюстрация. Заседание ТКГ в Минске
LB.ua
Олифер отметила, что "стороны очень основательно обсуждали и вопросы обмена удерживаемыми".
Украинские представители "приложили значительные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, содержащихся в связи с конфликтом, до конца года, и тем самым воплотить в жизнь решения "нормандского" саммита по этому вопросу".
Также ТКГ заявила о "своей полной преданности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мероприятий по поддержке режима прекращения огня".
Всего в рамках работы Трехсторонней контактной группы в 2019 году удалось вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе; уменьшить применение артиллерии, минометов, танков; достигнуть договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского; восстановить мост у КПВВ Станица Луганская; начать обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО.
Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании ТКГ в Минске 18 декабря стороны не смогли договориться по обмену пленными.
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