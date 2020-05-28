Ткаченко стал лидером на должность мэра Киева среди «слуг народа» – опрос

Киевляне считают лучшим кандидатом от партии "Слуга народа" на должность мэра Киева народного депутата, председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центром социального мониторинга, которые были представлены на пресс-конференции "Мониторинг электоральных ориентаций по результатам экспресс-опроса населения Киева". Так, среди всех опрошенных, Ткаченко получил 5,6% поддержки, а среди тех, кто допускает возможность проголосовать за кандидата от партии "СН" – 12,8%, оказавшись на первом месте.

Гораздо меньше процентов поддержки набрали депутаты "Слуги народа" Николай Тищенко и Александр Качура – 3,7% и 1,6% соответственно.

Опрос Центра социального мониторинга

В целом 26,5% киевлян подтвердили, что на выборах мэра Киева готовы поддержать кандидата от партии "Слуга народа".

Опрос Центра социального мониторинга

Кроме того, замеры показывают, что условно киевляне разделились на три группы: ту, которая поддерживает действующего мэра Виталия Кличко (27%), ту, которая поддерживает предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского (7,9%) и ту, которая поддерживает Ткаченко (4, 6%). Более явное лидерство Ткаченко среди тех, кто уже определился со своим голосом.

Опрос Центра социального мониторинга

Напомним, глава партии и заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заверил, что местные выборы в Украине пройдут без изменения даты – 25 октября 2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Корниенко рассказал, что на местных выборах избиратель получит сразу пять бюллетеней, а в Киеве – два.

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