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28 мая • обновлено в 12:04
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Ткаченко стал лидером на должность мэра Киева среди «слуг народа» – опрос

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Киевляне считают лучшим кандидатом от партии "Слуга народа" на должность мэра Киева народного депутата, председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центром социального мониторинга, которые были представлены на пресс-конференции "Мониторинг электоральных ориентаций по результатам экспресс-опроса населения Киева". Так, среди всех опрошенных, Ткаченко получил 5,6% поддержки, а среди тех, кто допускает возможность проголосовать за кандидата от партии "СН" – 12,8%, оказавшись на первом месте.

Гораздо меньше процентов поддержки набрали депутаты "Слуги народа" Николай Тищенко и Александр Качура – 3,7% и 1,6% соответственно.

Опрос Центра социального мониторинга

Опрос Центра социального мониторинга

В целом 26,5% киевлян подтвердили, что на выборах мэра Киева готовы поддержать кандидата от партии "Слуга народа".

Опрос Центра социального мониторинга

Опрос Центра социального мониторинга

Кроме того, замеры показывают, что условно киевляне разделились на три группы: ту, которая поддерживает действующего мэра Виталия Кличко (27%), ту, которая поддерживает предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского (7,9%) и ту, которая поддерживает Ткаченко (4, 6%). Более явное лидерство Ткаченко среди тех, кто уже определился со своим голосом.

Опрос Центра социального мониторинга

Опрос Центра социального мониторинга

Напомним, глава партии и заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заверил, что местные выборы в Украине пройдут без изменения даты – 25 октября 2020.

Ткаченко стал лидером на должность мэра Киева среди «слуг народа» – опрос

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Корниенко рассказал, что на местных выборах избиратель получит сразу пять бюллетеней, а в Киеве – два.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Александр Ткаченко
Место
Украина Киев
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