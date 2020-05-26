Ткаченко обратился к Шмыгалю по поводу финансирования сферы культуры. Документ

Народные депутаты обратились к премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю с требованием начать предусмотренное бюджетом финансирование культуры и креативных индустрий. Обращение с подписями членов парламентского Комитета по гуманитарной и информационной политике в своем Facebook выложил председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко.

Александр Ткаченко ТСН

"На протяжении нескольких недель, мы с комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики, креативными индустриями и представителями культуры, боролись, чтобы финансирование на сферу культуры не урезали так кардинально. В значительной степени нам это удалось, бюджет отстояли. Но этого оказалось мало. Теперь запланированные средства правительство просто не выдает", - пояснил Ткаченко.

По его словам, все предыдущие усилия народных депутатов успеха не имели.

"Несмотря на то, что мы посылали письма и говорили, что перераспределение средств нужно сделать на первую половину года - нам стало известно, что его переносят, в лучшем случае, на конец года. А это значит, что подавляющее большинство программ Госкино, УКФ, Института книги - просто не могут быть реализованы", - подчеркнул Ткаченко.

Вместе с тем, отсутствие финансирования сказывается на украинцах, задействованных в сфере культуры и в креативных индустриях, которые из-за карантина оказались без средств к существованию.

"Мы разработали дополнительный пакет помощи креативным индустриям и сфере культуры, где предусмотрели индивидуальную поддержку через соответствующие государственные агентства. Именно этот пакет поможет им пережить последствия карантина. Объем помощи составляет 1,8 млрд грн, что немного меньше того сокращения бюджета, которое произошло после эпидемии коронавируса. Вместе с депутатами подготовили письмо премьер-министру. Придется снова объединяться и бороться, потому что в правительстве нас, похоже, пока не очень хорошо слышат", - резюмировал Ткаченко.

Александр Ткаченко выложил обращение к Денису Шмыгалю по поводу финансирования культуры

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народный депутат Ткаченко сообщил о поддержке Радой закона о культуре и креативных индустриях

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram