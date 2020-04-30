Тищенко открестился от ресторана "Велюр" и пришел в Раду с "клоуном"

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что скандал с рестораном "Велюр" будет регулироваться по закону, однако ему лично не за что нести наказание.
Об этом парламентарий сказал в комментарии корреспонденту. Видео появилось на личной странице Яна Доброносова в Facebook. В частности, Тищенко заверил, что не имеет никакого отношения к заведению, которое было открыто во время карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Николай Тищенко
Facebook Яна Доброносова
"Я с 2018 года уже не имею отношения к собственникам", – сказал нардеп. Кроме того, он позировал на камеры, держа в руках странную футболку. На ней был нарисован клоун и надпись "Все под контролем".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Украинцы бурно отреагировали на громкую новость в сети: одни пользователи назвали это "пиром во время чумы", другие задались вопросом – а как теперь власть будет уговаривать других предпринимателей не работать и нести убытки.
Тищенко, в свою очередь, опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину.
На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп внезапно изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном "Велюр", поблагодарив журналистов за расследование.
Напомним, диапазон цен на определенные блюда в ресторане Тищенко в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.
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