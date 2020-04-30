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30 апреля • обновлено в 15:19
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Тищенко открестился от ресторана "Велюр" и пришел в Раду с "клоуном"

14.5т
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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что скандал с рестораном "Велюр" будет регулироваться по закону, однако ему лично не за что нести наказание.

Об этом парламентарий сказал в комментарии корреспонденту. Видео появилось на личной странице Яна Доброносова в Facebook. В частности, Тищенко заверил, что не имеет никакого отношения к заведению, которое было открыто во время карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Николай Тищенко

Николай Тищенко

Facebook Яна Доброносова

"Я с 2018 года уже не имею отношения к собственникам", – сказал нардеп. Кроме того, он позировал на камеры, держа в руках странную футболку. На ней был нарисован клоун и надпись "Все под контролем".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Николай Тищенко
Место
Украина
Теги
Ресторан "Велюр" Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
В тексте статьи опечатка: не прИшёл в раду с клоуном, а прОшёл в раду с клоуном. Это случилось в июле 2019г.
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dfhdfh renat
dfhdfh renat
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