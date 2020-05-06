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6 мая • обновлено в 22:32
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Тищенко с коллегой-"слугой" на всю страну обвинил компанию в подкупе нардепов

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Народные депутаты от "Слуги народа" Игорь Негулевский и Николай Тищенко, владелец ресторана "Велюр" в Киеве, который работал во время карантина, громко обвинили компанию "Нибулон" в якобы подкупе нардепов, чтобы те не поддерживали законопроект "О внутреннем водном транспорте" во втором чтении.

Соответствующее видео появилось на странице Тищенко в Instagram. По его словам, законопроект был принят в первом чтении, а затем отправлен обратно в комитет на подготовку для второго (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Забегая назад, могу сказать, что этот законопроект был проголосован в комитете (По вопросам транспорта и инфраструктуры. – Ред.) единогласно, то есть все члены комитета проголосовали "за"... И, казалось бы, ничего не предвещало... Но есть один момент. "Нибулон". Па-ба-ба-бам! Единоличный монополист, друзья, вдумайтесь! 30 лет Украина независимая, а у нас один монополист. "Нибулон" подсуетился и…" – заявил Тищенко.

Тищенко с коллегой-"слугой" на всю страну обвинил компанию в подкупе нардепов. Иллюстрация

Тищенко с коллегой-"слугой" на всю страну обвинил компанию в подкупе нардепов. Иллюстрация

"Занес кругом денег, во все международные ассоциации, во все фракции, во все группы… И всячески пытается сбить наш прекраснейший законопроект", – добавил Негулевский.

Также Тищенко сказал, что он с коллегой направит соответствующие депутатские запросы относительного этого. Примечательно, что никаких конкретных фактов, подтверждающих коррупционные действия, нардепы не предоставили.

Так, 24 апреля ВРУ приняла в первом чтении законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте". Проект закона по состоянию на 6 апреля еще проходил доработку в комитетах, он будет вынесен для рассмотрения во втором чтении.

Инфографика

Инфографика

До этого генеральный директор "Нибулона" Алексей Вадатурский на своей странице в Facebook заявлял, что данный законопроект о внутреннем водном транспорте в изначальной редакции – "это неуважение к Украине в целом и к бизнесу, который развивает речное судоходство".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Персона
Николай Тищенко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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