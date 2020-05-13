Разговора з Зеленским не было? Тищенко оправдался за скандал с "Велюром"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что у него не было "жесткого разговора" с президентом Владимиром Зеленским после скандала с работой в разгар карантина ресторана "Велюр" в Киеве.
Помимо этого, он заверил, якобы в заведении не работает никакой "штаб", и он не ведает о том, для чего туда наведывались нардеп Антон Яценко и другие гости. Об этом "слуга" рассказал в интервью УП.
"С президентом? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?", – сказал Тищенко.
Он утверждает, что все разговоры с президентом касаются исключительно штаба Киева. В частности, глава государства указывает Тищенко на то, что на сегодняшний день делается для столицы и что нужно сделать в дальнейшем.
В то же время нардеп подчеркнул, якобы его слова о работе штаба в ресторане неправильно поняли.
"У меня нет в "Велюре" штаба. Это ресторан, который работал на вынос с первого дня этой проблемы, которая пришла в нашу страну. Это искусственно созданный скандал. Вы можете зайти в мой инстаграм. Я пишу, что "Все рестораны работают на доставку, соблюдая все правила. В "Велюре" бываю по работе штаба или для персональных встреч". Понимаете, в чем казуистика вырванных слов из текста?" – оправдался он.
Тогда как на вопрос о том, что в заведении делал нардеп Антон Яценко, Тищенко сказал, что "не может контролировать его действия". И добавил, что Виталий Кисель, который работает в "Метинвесте", также с ним не встречался. По словам нардепа, он вообще не может отвечать за то, что происходит в ресторане, когда его там нет.
"Они не ко мне приезжали. Мне нечего скрывать, я открытый человек, меня знает вся страна. Киев меня знает, все меня знают и я знаю в Киеве всех", – подытожил Тищенко, добавив, якобы в "Велюре" он собирает помощь для больниц и работает в рамках подготовки к выборам мэра Киева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Тищенко опроверг информацию о том, что "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном, поблагодарив журналистов за расследование.
Вскоре он заявил, что "Велюр" оплатит штраф, если нарушения в его работе в карантин действительно были зафиксированы.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил: ресторан уже закрыли, а по нарушению составлен административный протокол.
Напомним, диапазон цен на определенные блюда в ресторане Тищенко в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.
На встречах в якобы закрытом на карантин киевском ресторане "Велюр" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко присутствовал сотрудник Службы безопасности Евгений Сытник, заявили журналисты.
Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский жестко обсудил с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко инцидент вокруг работы его столичного ресторана "Велюр" во время карантина.
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