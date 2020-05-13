Разговора з Зеленским не было? Тищенко оправдался за скандал с "Велюром"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что у него не было "жесткого разговора" с президентом Владимиром Зеленским после скандала с работой в разгар карантина ресторана "Велюр" в Киеве.

Помимо этого, он заверил, якобы в заведении не работает никакой "штаб", и он не ведает о том, для чего туда наведывались нардеп Антон Яценко и другие гости. Об этом "слуга" рассказал в интервью УП.

"С президентом? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?", – сказал Тищенко.

Он утверждает, что все разговоры с президентом касаются исключительно штаба Киева. В частности, глава государства указывает Тищенко на то, что на сегодняшний день делается для столицы и что нужно сделать в дальнейшем.

В то же время нардеп подчеркнул, якобы его слова о работе штаба в ресторане неправильно поняли.

"У меня нет в "Велюре" штаба. Это ресторан, который работал на вынос с первого дня этой проблемы, которая пришла в нашу страну. Это искусственно созданный скандал. Вы можете зайти в мой инстаграм. Я пишу, что "Все рестораны работают на доставку, соблюдая все правила. В "Велюре" бываю по работе штаба или для персональных встреч". Понимаете, в чем казуистика вырванных слов из текста?" – оправдался он.

Тогда как на вопрос о том, что в заведении делал нардеп Антон Яценко, Тищенко сказал, что "не может контролировать его действия". И добавил, что Виталий Кисель, который работает в "Метинвесте", также с ним не встречался. По словам нардепа, он вообще не может отвечать за то, что происходит в ресторане, когда его там нет.

"Они не ко мне приезжали. Мне нечего скрывать, я открытый человек, меня знает вся страна. Киев меня знает, все меня знают и я знаю в Киеве всех", – подытожил Тищенко, добавив, якобы в "Велюре" он собирает помощь для больниц и работает в рамках подготовки к выборам мэра Киева.

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