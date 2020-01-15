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15 января • обновлено в 15:25
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Тимошено заявила о своем премьерстве при Зеленском

1.3т
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Соратники лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко считают, что через перипетии в правительстве президента Владимира Зеленского, она может начать очередную борьбу за главное кресло в Кабмине.

Однако сама политик опровергает информацию о желании стать премьером при нынешней власти. Так она заявила журналистам посреди кулуаров ВРУ, сообщает "Украинская правда".

"Это нереально. Я очень хорошо знаю природу рождения власти Зеленского, и мое премьерство не будет совместимым с его президентством", – сказала Тимошенко.

Зеленский и Тимошенко

Зеленский и Тимошенко

Ссылаясь на источник в "Батькивщине", издание отмечает, что в настоящее время лидер партии не работает на расширение электоральной поддержки, а "пытается сохранить то, что собрала на парламентских выборах. Мол, она целенаправленно работает на свою целевую аудиторию – социально незащищенных граждан и старшее поколение.

"Следующей же войной "Батькивщины" после рынке земли будет бой против трудового кодекса. Работать над его темой даже пригласили аналитиков, которые ранее писали "Новый курс", – цитируют журналисты слова информаторов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и президент Украины Владимир Зеленский публично сцепились, потролив друг друга.

  • Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен заявил, что президент Зеленский, ввязавшись в скандал с Тимошенко, нанес удар по своей репутации и добавил голосов оппонентке.

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Автор
Дина Баронова
Персоны
Владимир Зеленский Юлия Тимошенко
Место
Украина
Теги
правительство Кабинет министров Украины ВО Батьківщина
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