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22 января • обновлено в 19:54
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"Новый-старый альянс?" Тимошенко заподозрили в подыгрывании куму Путина

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Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко зачастила на эфиры телеканалов, которые принадлежит куму президента России Владимира Путина Виктору Медведчуку, что может свидетельствовать об "альянсе" двух политиков.

На это обратил внимание в своем Telegram-канале бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Друзья, есть все основания говорить о новом-старом альянсе в украинской политике это сговор Тимошенко и Медведчука с целью смены власти в Украине. Я проанализировал эфиры каналов Медведчука за последние дни: Тимошенко появляется минимум трижды в неделю на площадках кума Путина. В один день в эфире 112, в другой день на “Ньюсване”, в третий день на канале ZIK", – написал Лещенко.

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Тимошенко заподозрили в подыгрывании куму Путина

Тимошенко заподозрили в подыгрывании куму Путина

По его наблюдениям, для Тимошенко создают максимально "тепличные условия".

"Она вещает, что хочет, без каких-либо оппонентов в студии, только с ведущими, с максимально лояльными вопросами. Еще смешно то, как Вячеслав Пиховшек представил Тимошенко в студии. Описывая 1990-ые, Пиховшек назвал Тимошенко “руководителем приватных энергетических компаний”, ни словом не упомянув, что речь идет о ЕЭСУ, которая в обмен на привилегии от премьер-министра Лазаренко выплатила ему минимум 100 миллионов долларов откатов, что установило ФБР. Ну и в конце сказал, что Тимошенко “реабилитирована Европейским судом по правам человека”, хотя такого решения никогда не было ЕСПЧ прекратил рассмотрение жалобы Тимошенко в связи с решением украинских судов в ее пользу", – добавил Лещенко.

"Короче, не удивляйтесь, если скоро Медведчуки будут называть Тимошенко последней надеждой и великомученицей", – резюмировал он.

"Новый-старый альянс?" Тимошенко заподозрили в подыгрывании куму Путина

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лешенко разнес выступление Тимошенко в эфире "Свободы слова". Он обратил внимание, что политикбольше не вспоминает "грешки" прошлой власти, не борется с олигархами, а вместо этого выступает против легализации азартных игр и марихуаны.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Сергей Лещенко Владимир Путин Виктор Медведчук Юлия Тимошенко
Место
Украина
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