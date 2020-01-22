"Новый-старый альянс?" Тимошенко заподозрили в подыгрывании куму Путина

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко зачастила на эфиры телеканалов, которые принадлежит куму президента России Владимира Путина Виктору Медведчуку, что может свидетельствовать об "альянсе" двух политиков.

На это обратил внимание в своем Telegram-канале бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Друзья, есть все основания говорить о новом-старом альянсе в украинской политике – это сговор Тимошенко и Медведчука с целью смены власти в Украине. Я проанализировал эфиры каналов Медведчука за последние дни: Тимошенко появляется минимум трижды в неделю на площадках кума Путина. В один день – в эфире 112, в другой день – на “Ньюсване”, в третий день – на канале ZIK", – написал Лещенко.

Тимошенко заподозрили в подыгрывании куму Путина

По его наблюдениям, для Тимошенко создают максимально "тепличные условия".

"Она вещает, что хочет, без каких-либо оппонентов в студии, только с ведущими, с максимально лояльными вопросами. Еще смешно то, как Вячеслав Пиховшек представил Тимошенко в студии. Описывая 1990-ые, Пиховшек назвал Тимошенко “руководителем приватных энергетических компаний”, ни словом не упомянув, что речь идет о ЕЭСУ, которая в обмен на привилегии от премьер-министра Лазаренко выплатила ему минимум 100 миллионов долларов откатов, что установило ФБР. Ну и в конце сказал, что Тимошенко “реабилитирована Европейским судом по правам человека”, хотя такого решения никогда не было – ЕСПЧ прекратил рассмотрение жалобы Тимошенко в связи с решением украинских судов в ее пользу", – добавил Лещенко.

"Короче, не удивляйтесь, если скоро Медведчуки будут называть Тимошенко последней надеждой и великомученицей", – резюмировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лешенко разнес выступление Тимошенко в эфире "Свободы слова". Он обратил внимание, что политикбольше не вспоминает "грешки" прошлой власти, не борется с олигархами, а вместо этого выступает против легализации азартных игр и марихуаны.

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