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''Тимошенко ворует у меня все'': Богословская сделала громкое признание

7.3тЧитать материал на украинском

Бывший народный депутат и заслуженный юрист Украины Инна Богословская рассказала, что глава фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко все у нее ворует.

Такое заявление политик сделала в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL в рамках третьего выпуска телевизионного проекта "В БАШНЕ с Орестом Сохаром".

По словам Богословской, в начале карьеры в Верховной Раде ее не знали, а позже стало модным носить такую прическу, как у нее - черную длинную косу. Она утверждает, что это вовсе не тренд в политике.

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"Просто Тимошенко ворует у меня все. Поэтому я к этому привыкла и успокоилась", - заявила экс-нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2018 года Инна Богословская объявила о своем намерении принять участие в предстоящей президентской гонке.

Читайте все новости по теме "Президентские выборы 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Президентские выборы 2019
Персоны
Инна БогословскаяЮлия Тимошенко
Место
Украина
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Галицький Данило
Галицький Данило
Ух ты, и как это Обоз решился на такое? Тимошенко ворует! А ну, а ну поподробнее, косу своровала у Богословской-это мелочь, у Бандюковича премьерство, у Ющенка, можно сказать президенство-но и это мелочь, шо своровала у народа, пусть Нафтогаз расскажет, а Газпром и кооператив ,,озеро'' подтвертит, а вован хуйло, то вообще после хихиканья в Гааге мог бы на полную торбу сухарей рассказать, но навряд ли хуйло доедет до Гааги, табакерка не даст. Обоз, с почином, ждём дальнейших встреч с цікавими людми.
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