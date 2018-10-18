''Тимошенко ворует у меня все'': Богословская сделала громкое признание

Бывший народный депутат и заслуженный юрист Украины Инна Богословская рассказала, что глава фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко все у нее ворует.

Такое заявление политик сделала в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL в рамках третьего выпуска телевизионного проекта "В БАШНЕ с Орестом Сохаром".

По словам Богословской, в начале карьеры в Верховной Раде ее не знали, а позже стало модным носить такую прическу, как у нее - черную длинную косу. Она утверждает, что это вовсе не тренд в политике.

"Просто Тимошенко ворует у меня все. Поэтому я к этому привыкла и успокоилась", - заявила экс-нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2018 года Инна Богословская объявила о своем намерении принять участие в предстоящей президентской гонке.